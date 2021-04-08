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Цены кусаются, но спрос есть: шестилетний "бизнесмен" из Кемерова распродаёт свои игрушки по 50 тысяч рублей за штуку

Лайф пообщался с предприимчивым малышом и его мамой и выяснил, что таким образом он решил с юных лет обеспечивать свою семью.

8 апреля 2021, 16:12

Скриншот видео © LIFE

Шестилетний "бизнесмен" из Кемерова распродаёт свои игрушки за 50 тысяч рублей. Видео © LIFE

В Кемерове "начинающий бизнесмен" шестилетний Илья Сурков выставил на продажу свои игрушки, чтобы обеспечить семью. Однако цены на предложенные товары очень даже кусаются. Лайф пообщался с маленьким предпринимателем и его матерью Еленой.

Свой "бизнес-план" Илья придумал, когда его мама потеряла работу. Мальчик решил, что сам сможет обеспечить семью, и решил распродать свои игрушки. Объявление он попросил разместить родителей на одном из известных сайтов. Правда, ценник на товары осилит не каждый, ведь за одну игрушку малыш просит 50 тысяч рублей. Мама отнеслась к затее сынишки с иронией, но Илья, напротив, настроен очень серьёзно: на заработанные средства он хочет съездить на море.

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"Ну, я не все деньги сразу потрачу. Я сначала на море съезжу, потом накоплю снова, и мы купим новую машину. А затем опять накоплю, и квартиру новую купим. Вот так", — заявил Илья.

Кроме того, по словам Елены, в свои юные годы мальчик уже научился считать деньги и даже даёт их маме, причём под проценты. Женщина также рассказала, что её сын очень переживает за бедных и хочет оказывать им посильную помощь. Так, недавно вместе с мамой он собрал целых пять пакетов игрушек, чтобы отдать их бесплатно другим детям. А в будущем Илья хочет зарабатывать много денег, чтобы помогать нуждающимся.

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Ранее Лайф рассказал, как россиянка вдохновилась примером канадца и решила обменять скрепку на квартиру. После достижения цели женщина намерена продать жильё и вложить деньги в "хорошее дело".

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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