Эксперт: Трамвайную сеть в Москве ждёт активное развитие по примеру метрополитена

Объединение трамвайной сети и метро в одну рельсовую систему позволит усовершенствовать технологию ремонта и исключит необходимость перекрытия движения во время работ. Такое мнение озвучил журналистам председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. По прогнозу эксперта, вскоре московскую трамвайную сеть ждёт такое же активное развитие, какое происходит в последние десять лет в столичной подземке.

"Уже сейчас мы видим, что метрополитен взял курс на внедрение своих лучших практик в трамвайную систему: ремонт перестанет останавливать всё трамвайное движение на участке. Реконструировать пути будут по ночам или с закрытием только на выходные, так часто делают в метро", — отметил Зотов.

О том, что это решение правильное и прогрессивное, говорит и директор Российской открытой академии транспорта РУТ (МИИТ) Олег Покусаев. По его словам, подобные технологии уже хорошо обкатаны в мире и Москва в этом вопросе встанет в ряд с Прагой, Ригой, Мюнхеном, Цюрихом, Женевой и Амстердамом.

"Помимо ремонтов важно также начать строительство новых линий трамвая. С учётом его высокой провозной способности, новые линии однозначно будут востребованными в крупных транспортно-пересадочных узлах, например на "Комсомольской" и "Рижской", а также в районах масштабной реновации, в которых затруднительно строительство новых линий метрополитена", — считает эксперт.

Ранее о преимуществах объединения трамвайной сети и метро в одну рельсовую систему рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Дептранса Максим Ликсутов. По его словам, передовые технологии подземки позволят завершить работы по ремонту трамвайных путей в столице в течение полутора месяцев, что почти в 2,5 раза быстрее, чем по ранее сделанному спецпроекту. Но ещё важнее другое: опыт метро позволит в дальнейшем почти никогда не закрывать движение трамваев для ремонта.

Также Ликсутов проанонсировал, что все участки трамвайных путей в столице откроются после ремонта до 10 мая.

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