Путин и Алиев обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Стороны договорились об "активизации контактов в различных форматах".
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.
"Предметно рассмотрены вопросы обеспечения мира, безопасности и поступательного социально-экономического развития региона, а также ход работы по восстановлению транспортных коммуникаций. При этом учитывались итоги состоявшихся 7 апреля в Москве российско-армянских переговоров на высшем уровне", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Напомним, 7 апреля в Кремле состоялась встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна. Она началась с обсуждения Нагорного Карабаха. Стороны также затронули вопросы поставки российской антиковидной вакцины "Спутник V" в Армению. В свою очередь, армянский премьер выразил надежду на дальнейшее увеличение поставок препарата.
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