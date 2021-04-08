Путин и Алиев обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

"Предметно рассмотрены вопросы обеспечения мира, безопасности и поступательного социально-экономического развития региона, а также ход работы по восстановлению транспортных коммуникаций. При этом учитывались итоги состоявшихся 7 апреля в Москве российско-армянских переговоров на высшем уровне", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.