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Категорий: 18

Путин и Алиев обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Стороны договорились об "активизации контактов в различных форматах".

8 апреля 2021, 15:33
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

"Предметно рассмотрены вопросы обеспечения мира, безопасности и поступательного социально-экономического развития региона, а также ход работы по восстановлению транспортных коммуникаций. При этом учитывались итоги состоявшихся 7 апреля в Москве российско-армянских переговоров на высшем уровне", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Пашинян рассказал об итогах переговоров с Путиным

Пашинян рассказал об итогах переговоров с Путиным

Напомним, 7 апреля в Кремле состоялась встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна. Она началась с обсуждения Нагорного Карабаха. Стороны также затронули вопросы поставки российской антиковидной вакцины "Спутник V" в Армению. В свою очередь, армянский премьер выразил надежду на дальнейшее увеличение поставок препарата.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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