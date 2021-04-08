В преддверии послания: Путин проинспектировал, как выполняются его поручения предыдущих лет

В Послании президента Федеральному собранию традиционно обозначаются стратегические ориентиры социально-экономического развития страны. В четверг Владимир Путин собрал министров и руководителей своей администрации, чтобы вместе выяснить, какой эффект принесли меры поддержки населения и бизнеса, озвученные в прошлогодних посланиях, какие инициативы необходимо продлить и расширить, а какие — скорректировать, сделать более адресными. Несколько часов глава государства также разбирался, почему стоимость строительства детсадов разнится от региона к региону и почему жильё в некоторых городах подорожало на треть.

В своих выступлениях Владимир Путин традиционно много внимания уделяет социальным проблемам. В разные годы он объявлял о всё новых и новых выплатах на детей, программах льготной ипотеки, подключении школ к Интернету, поручал провести расчистку законодательства от устаревших требований. Все эти инициативы дали хороший результат: стало легче получить материнский капитал, выросло количество семей, получающих дополнительные выплаты на детей.

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании отметила, что благодаря нацпроекту "Демография" в России удалось существенно замедлить темпы снижения рождаемости — с 8 процентов в 2019 году до 3 процентов в прошлом.

"Хочу сказать, что, по предварительным данным Росстата, в марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в целом по России родилось на 15,2% детей больше", — заметила она.

Однако при реализации некоторых инициатив выявились и проблемы. Например, программы льготной ипотеки позволили десяткам тысяч россиян обзавестись новым жильём, но при этом поднялась и стоимость квартир.

"Это не просто рост цены — это существенный рост! В среднем по России цена выросла на 12 процентов", — заявил Владимир Путин.

По его данным, выше всего цены взлетели в Северной Осетии (на 30%), Орловской области (19,7%), Адыгее (19,3%), Амурской (18,6%) и Рязанской (17,6%) областях. Путин подчеркнул, что если подорожание на Дальнем Востоке ещё можно как-то объяснить, то как быть с европейской частью страны? Теперь на эту проблему обратит пристальное внимание Федеральная антимонопольная служба.

Критике президента подверглась и стоимость подключения школ к Интернету — каждое пятое образовательное учреждение платит за это в два раза больше, чем другие. Возмутила Путина и стоимость возведения яслей. Если в Волгоградской области одно место в них обходится в 835 тысяч рублей, то в Удмуртии — уже в полтора миллиона.

"Где Волгоград и где Удмуртия?! Недалеко друг от друга находятся, совсем рядом, поэтому странно, что такая разница", — раскритиковал чиновников глава государства и потребовал от правительства взять эту тему под особый контроль.

И речь не только о стоимости строительства детсадов, но и о его темпах. Чтобы к концу этого года доступность дошкольного образования составляла 98 процентов, поручил Путин.

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