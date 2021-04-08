Путин — о ценах на жильё в России: Это не просто рост, это существенный рост

Путин возмутился существенным ростом цен на жильё. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин отметил существенное подорожание жилья в стране, однако уточнил, что программа льготной ипотеки сыграла заметную роль в сдерживании роста цен.

"Это не просто рост цены — это существенный рост — в среднем по России цена выросла на 12 процентов, но наибольшая динамика в Северной Осетии — на 30 процентов аж выросли, на 30!" — сказал глава государства.

Путин добавил, что рост цен на Дальнем Востоке объясним, однако подорожание почти на треть в европейской части страны недопустимо.

Президент согласился, что прежде всего необходимо создание дополнительного предложения на рынке жилищного строительства. Но также поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) изучить эту ситуацию и "посмотреть, что там происходит".

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