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Путина возмутила разница в стоимости строительства детсадов в регионах

Президент поручил кабмину взять под особый контроль темпы, стоимость и порядок ввода дополнительных мест в учреждениях.

8 апреля 2021, 13:09

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Путина возмутила разница в стоимости строительства детсадов в регионах. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству взять под особый контроль стоимость и порядок строительства детских садов, а также создание новых мест в этих учреждениях. Об этом глава государства заявил на совещании, посвящённом итогам реализации его посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов.

"Стоимость одного места в яслях минимальная 835,4 тысячи рублей — это Волгоградская область, а в Удмуртской Республике — 1 миллион 577 тысяч. Где Волгоград и где Удмуртия? Недалеко друг от друга находятся, совсем рядом, поэтому странно, что такая разница. Надо внимательно посмотреть. И попрошу правительство взять под особый контроль и темпы ввода детсадов, и стоимость", — отметил Путин.

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Президент также призвал сокращать очереди в детсады. Он привёл данные Минпросвещения, согласно которым очереди ликвидированы только в 28 регионах.

В ходе совещания глава государства также не обошёл вниманием тему строительства жилья. Он отметил, что в этой области фиксируется существенный рост цен — в отдельных регионах до 30%.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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