В Иванове судимый за растление малолетних охранник школы домогался 10-летней девочки

В Иванове задержали охранника школы № 15 за домогательства к десятилетней девочке. Выяснилось, что ранее он уже был судим за растление малолетних. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что школьница часто приходила к 72-летнему Виктору Э., который был похож на её умершего дедушку, и даже называла его по-простому — дедушка Витя. Однако 5 апреля обычные объятья между ними завершились приставаниями со стороны пожилого мужчины. После предложения пройти с ним "в укромное место" пенсионер завёл девочку под лестницу и потрогал её в причинных местах. Девочка испугалась и вечером рассказала о случившемся маме.

На следующий день женщина пошла к директору учебного заведения. На педсовете охранник сознался в содеянном, на него написали заявление. Правоохранители установили, что в 1996 году мужчина был судим за развратные действия в отношении несовершеннолетних. Охранник уже пять лет работает в местном ЧОПе, а когда устраивался на работу, предоставил лишь информацию о привлечении по статье "Спекуляция" в 1981 году. В школу его распределили в январе текущего года.

Сейчас в отношении пенсионера Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста". На допросе обвиняемый сознался в содеянном. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Лайф рассказывал, что в Пензе школьница ударила ножом в спину одноклассника за шутку о её изнасиловании. Следственный комитет возбудил дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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