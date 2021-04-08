Козак: Боевые действия в Донбассе станут началом конца Украины
Он добавил, что такие же оценки происходящему дают в том числе и внутри самой Незалежной.
Фото © ТАСС / Валентин Спринчак
Замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак заявил, что масштабные боевые действия в Донбассе станут началом конца Украины.
"Я считаю, что есть уже такие оценки, и поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины, что начало боевых действий — это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок", — сказал он.
Напомним, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок.
Ранее о том, что на востоке Украины возможна широкомасштабная война, заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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