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Козак: Боевые действия в Донбассе станут началом конца Украины

Он добавил, что такие же оценки происходящему дают в том числе и внутри самой Незалежной.

8 апреля 2021, 12:47
<p>Фото © ТАСС / Валентин Спринчак</p>

Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак заявил, что масштабные боевые действия в Донбассе станут началом конца Украины.

"Я считаю, что есть уже такие оценки, и поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины, что начало боевых действий — это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок", — сказал он.

Пушилин: Донбасс не будет начинать войну

Пушилин: Донбасс не будет начинать войну

Напомним, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок.

Козак назвал возможные сроки урегулирования конфликта в Донбассе

Козак назвал возможные сроки урегулирования конфликта в Донбассе

Ранее о том, что на востоке Украины возможна широкомасштабная война, заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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