Москвич похвастался в Сети роликом, как ездит по встречке, и лишился прав — видео
Полицейских кадры не впечатлили, на мужчину составили восемь административных протоколов.
В Москве водитель снял на камеру, как ездит по встречной полосе, и выложил ролик в Сеть. На него обратили внимание правоохранители, сообщается на сайте "МВД Медиа". На кадрах нарушитель под весёлую музыку едет навстречу бурному дорожному потоку.
Инцидент произошёл в районе Осташковской улицы. Помимо собственной съёмки мужчина на иномарке также попал на камеры видеонаблюдения. Полицейских такие манёвры не устроили, на него составили восемь административных материалов.
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В итоге суд лишил мужчину водительских прав сроком на один год.
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