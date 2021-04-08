"Закончится весьма плачевно": Политолог объяснил, почему Зеленский может повторить ошибки Саакашвили

Наслушавшись баек от западных политиков, президент Украины Владимир Зеленский вполне может повторить ошибки бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили. Речь идёт о начале военной агрессии в отношении Южной Осетии в 2008 году. Об этом заявил политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.

"На Украине теперь активно раскручивается нарратив о том, что, мол, "США с нами", "Запад поможет", "никто нас не бросит", — отметил политолог в беседе с РИА "ФАН".

Корнилов называет подобные настроения народа "очень опасными", поскольку воодушевлённые украинцы не будут выступать против безрассудных действий Киева. А всё это "может закончиться весьма плачевно". Политолог приводит в пример 2008 год, когда Саакашвили, заручившись мнимой поддержкой западных стран, совершил "военную авантюру" в Абхазии и Южной Осетии, которая привела к негативным последствиям для Тбилиси. Теперь по тому же пути пытаются направить и Киев, считает эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Незалежной в НАТО единственным путём к окончанию войны в Донбассе. Кроме того, он призвал страны – участницы альянса усиливать военное присутствие в Черноморском регионе. В Вашингтоне в ответ заявили, что не против видеть Украину членом альянса, вот только решение о вступлении Незалежной в НАТО будут принимать все страны-участницы, а не только США.

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