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Психолог объяснила, могут ли обнажённые скульптуры в музее отрицательно влиять на детей

Такие произведения могут вызвать у ребёнка вопросы, которые ему необходимо разъяснить, отметила эксперт.

8 апреля 2021, 12:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Психолог Ирэна Пахомова, комментируя полученную Эрмитажем жалобу о плохом влиянии обнажённых скульптур на юных посетителей, заявила телеканалу "Санкт-Петербург", что подобные изваяния или картины не могут отрицательно воздействовать на детей.

По словам эксперта, несовершеннолетних необходимо просвещать. Так, ребёнку в возрасте 5–7 лет следует рассказать о строении тела человека, а также про его половые органы, в частности, как они выглядят и чем мужчина отличается от женщины.

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"Тот ребёнок, который ничего не видел, конечно, может удивиться при виде такой скульптуры и будет разглядывать её удивлённо. Но это не произведёт на него никакого отрицательного эффекта", — сказала Пахомова.

Психолог отметила, что такие произведения искусства могут вызвать у юного посетителя музея определённые вопросы, которые он боялся задать взрослым. В таком случае ребёнку необходимо всё разъяснить, а не делать эту тему запретной, из-за чего у малыша могут возникнуть комплексы, уточнила специалист.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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