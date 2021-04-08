Весь текущий ремонт трамвайных путей в Москве планируется закончить до 10 мая

Все участки трамвайных путей в столице откроются после ремонта до 10 мая. Об этом сообщил в своей колонке заместитель мэра Москвы, руководитель Дептранса Максим Ликсутов. По его словам, у московского трамвая большой потенциал. Одним из его преимуществ является высокая провозная способность: выше — только у метро.

"У нас есть поручение мэра Москвы — трамвай должен стать таким же надёжным и комфортным, как московское метро. Сейчас для нас вопрос номер один — завершить текущие ремонты путей и запустить по ним трамваи, жители этого очень ждут. Но впереди у нас много работы: мы глобально пересматриваем процесс работы всей", — приводит слова Ликсутова официальный телеграм-канал столичного Департамента транспорта.

Он добавил, что при ремонте путей были заимствованы технологии московской подземки: они позволят завершить работу почти в два с половиной раза быстрее, чем по ранее сделанному спецпроекту. А в дальнейшем опыт метрополитена позволит почти никогда не закрывать трамвайные пути на ремонт.

"Это может потребоваться только в совсем сложных ситуациях", — добавил заммэра.

Напомним, что в 2020 году московский трамвай стал победителем международной премии Global Light Rail Awards в номинации "Самая развивающаяся система". Премию ежегодно вручают лучшим трамвайным системам городов мира. Для столичного трамвая это первая победа такого уровня. Трамвай Москвы соревновался с испанским, швейцарским, нидерландским и другими.

Авторы