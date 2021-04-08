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"100% инопланетяне": Футболист Гарет Бейл заявил, что видел НЛО

"Тоттенхэм" выложил видео у себя в твиттере, где игроки Гарет Бейл и Джо Родон задают друг другу разные вопросы.

8 апреля 2021, 12:49

В ходе развлекательного диалога между футболистами "Тоттенхэма" был задан вопрос про веру в инопланетян. Защитник Джо Родон долго на эту тему говорить не стал, решив занять нейтральную позицию, а вот нападающий Гарет Бейл сообщил, что лично видел НЛО.

"Конечно, существует много теорий заговора. Есть запись НЛО, её опубликовало американское правительство. Это 100% инопланетяне. 100%! Я знаю, что некоторые НЛО — это, пожалуй, секретные проделки властей. Но я сам видел НЛО", — говорит Бейл на видео.

Отметим, что игрок мадридского "Реала" Гарет Бейл выступает за "Тоттенхэм" на правах аренды.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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