"100% инопланетяне": Футболист Гарет Бейл заявил, что видел НЛО
"Тоттенхэм" выложил видео у себя в твиттере, где игроки Гарет Бейл и Джо Родон задают друг другу разные вопросы.
В ходе развлекательного диалога между футболистами "Тоттенхэма" был задан вопрос про веру в инопланетян. Защитник Джо Родон долго на эту тему говорить не стал, решив занять нейтральную позицию, а вот нападающий Гарет Бейл сообщил, что лично видел НЛО.
👽 Do you believe in aliens?— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 2, 2021
🎶 What was your Spurs initiation song?
😱 What's the scariest dream you've had?
𝗩𝗲𝗿𝘆 𝗿𝗮𝗻𝗱𝗼𝗺 questions with Joe Rodon & @GarethBale11 🏴#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/0je3HieKT2
"Конечно, существует много теорий заговора. Есть запись НЛО, её опубликовало американское правительство. Это 100% инопланетяне. 100%! Я знаю, что некоторые НЛО — это, пожалуй, секретные проделки властей. Но я сам видел НЛО", — говорит Бейл на видео.
Отметим, что игрок мадридского "Реала" Гарет Бейл выступает за "Тоттенхэм" на правах аренды.
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