"100% инопланетяне": Футболист Гарет Бейл заявил, что видел НЛО

В ходе развлекательного диалога между футболистами "Тоттенхэма" был задан вопрос про веру в инопланетян. Защитник Джо Родон долго на эту тему говорить не стал, решив занять нейтральную позицию, а вот нападающий Гарет Бейл сообщил, что лично видел НЛО.

👽 Do you believe in aliens?

🎶 What was your Spurs initiation song?

😱 What's the scariest dream you've had?



𝗩𝗲𝗿𝘆 𝗿𝗮𝗻𝗱𝗼𝗺 questions with Joe Rodon & @GarethBale11 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/0je3HieKT2 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 2, 2021

"Конечно, существует много теорий заговора. Есть запись НЛО, её опубликовало американское правительство. Это 100% инопланетяне. 100%! Я знаю, что некоторые НЛО — это, пожалуй, секретные проделки властей. Но я сам видел НЛО", — говорит Бейл на видео.





Отметим, что игрок мадридского "Реала" Гарет Бейл выступает за "Тоттенхэм" на правах аренды.

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