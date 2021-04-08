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Российский турист найден мёртвым в номере турецкого отеля

36-летний Ленар Ш. прибыл в Анталью из Татарстана. Что с ним произошло, пока не известно.

8 апреля 2021, 13:14

Фото © Pixabay

36-летний российский турист был найден мёртвым в номере отеля в посёлке Чолаклы в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает портал Haberler. Тело Ленара Ш. обнаружил в ванной комнате его друг. Информации о следах насильственной смерти на теле россиянина в жандармерию не поступало.

Генконсульство России в Анталье уже подтвердило информацию о смерти россиянина, находившегося на отдыхе в регионе. Тело направили в местное судебно-медицинское учреждение для установления точной причины гибели туриста. Сотрудники загранучреждения совместно со страховой компанией и местными властями оказывают необходимое содействие в репатриации тела на родину.

Ранее Лайф рассказывал, как другого туриста из Татарстана насмерть придавило в Турции автоматическим окном. Родственники погибшего теперь судятся с отелем.

Трагедией обернулась поездка в Турцию и для 60-летнего туриста из России, у которого через неделю отдыха в жаркой стране диагностировали коронавирус. Мужчина скончался прямо на курорте. Болезнь поразила его лёгкие на 99%.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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