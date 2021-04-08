"Всё понимает, пришла в сознание": Муж пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом увиделся с женой впервые после аварии
Сейчас женщину готовят к операции, дата которой пока не известна.
Скриншот видео © Телеканал "360"
Муж пострадавшей в ДТП на Садовом кольце увиделся с женой впервые после аварии. Видео © Телеканал "360"
Сегодня впервые после резонансной аварии с участием блогера Эдварда Била на Садовом кольце в Москве муж пострадавшей Марии Артёмовой Константин встретился со свой супругой. С момента ДТП прошла уже неделя, и почти всё это время женщина находилась в коме. Своими эмоциями после долгожданной встречи с женой мужчина поделился с телеканалом "360".
"Шёл с тревожным звоночком. Как открыл дверь, увидел её. Она мне в глаза посмотрела, а я — ей, и мы поняли, что мы ещё любим друг друга, ещё сто лет проживём и у нас всё будет хорошо. Всё она понимает, пришла, так сказать, в сознание. Наверное, не полностью, но уже узнаёт", — поделился Константин.
Как отмечает телеканал, с Марией Константин поговорил всего минут 15, но этого вполне хватило, чтобы настрой мужчины стал позитивным. В настоящий момент женщину готовят к операции, однако, когда именно её проведут, пока не известно, так как об этом медики будут судить по состоянию Артёмовой.
Кроме того, дети Марии передали ей игрушки, чему она очень обрадовалась. По словам Константина, в ближайшее время дочери смогут увидеться с мамой, ведь врач уже разрешил навещать её.
"Я начал жить. Она вышла из комы, и я вышел из комы. Мы с ней один тандем, и то, что сейчас с ней происходит, происходит и со мной. А у меня сейчас настроение неплохое, значит, и у неё тоже хорошее", — сказал Константин.
Как ранее писал Лайф, днём 1 апреля синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина — водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей Аппарата Госдумы. Все эти дни Мария Артёмова находилась в коме, после чего в её состоянии наметилась положительная динамика. Позднее женщину перевели из реанимации в палату интенсивной терапии.
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