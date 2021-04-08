Ружьё правой руки Гитлера: Кравчук показал оружие, из которого собрался стрелять по россиянам
Вероятнее всего, в руках экс-лидера Незалежной охотничья винтовка братьев Меркель 303-й модели.
Леонид Кравчук и его ружьё. Скриншот © YouTube / ТСН
Глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о готовности стрелять "по парашютистам с флагами России", но не рассказал, из какого оружия собирается это делать. Однако пару лет назад в эфире телеканала ТСН экс-лидер Незалежной демонстрировал свой арсенал, главным трофеем которого является особое ружьё, сообщает "Страна.ua".
"Это ружьё из коллекции Геринга, правой руки Гитлера", — говорил Кравчук, утверждая, что охотится из этого оружия исключительно на кабанов.
Вероятнее всего, в коллекции Кравчука находится охотничья винтовка братьев Меркель 303-й модели. Сам Геринг имел несколько таких в своём имении. Цена современной версии этой винтовки составляет более двух миллионов рублей, однако, если у Кравчука действительно ружьё Геринга, его стоимость намного больше. Также в арсенале первого президента Незалежной есть кольт.
Ранее Кравчук заявил, что Украина производит ротацию войск в Донбассе, но дополнительные силы в регион не стягиваются. Первый президент Незалежной подчеркнул, что страна на своей территории может передвигать войска как угодно.
Напомним, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. А о широкомасштабной войне на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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