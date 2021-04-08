Ружьё правой руки Гитлера: Кравчук показал оружие, из которого собрался стрелять по россиянам

Глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о готовности стрелять "по парашютистам с флагами России", но не рассказал, из какого оружия собирается это делать. Однако пару лет назад в эфире телеканала ТСН экс-лидер Незалежной демонстрировал свой арсенал, главным трофеем которого является особое ружьё, сообщает "Страна.ua".

"Это ружьё из коллекции Геринга, правой руки Гитлера", — говорил Кравчук, утверждая, что охотится из этого оружия исключительно на кабанов.

Вероятнее всего, в коллекции Кравчука находится охотничья винтовка братьев Меркель 303-й модели. Сам Геринг имел несколько таких в своём имении. Цена современной версии этой винтовки составляет более двух миллионов рублей, однако, если у Кравчука действительно ружьё Геринга, его стоимость намного больше. Также в арсенале первого президента Незалежной есть кольт.

Ранее Кравчук заявил, что Украина производит ротацию войск в Донбассе, но дополнительные силы в регион не стягиваются. Первый президент Незалежной подчеркнул, что страна на своей территории может передвигать войска как угодно.

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