"Какая-то фейковая история": Милонов не поверил в серьёзность жалобы Эрмитажу на обнажённые скульптуры
Скорее всего, это дело рук "ненормального общественника", отметил депутат.
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Депутат Госдумы России Виталий Милонов заявил, что ни одно государственное ведомство не могло направить в Эрмитаж жалобу о негативном влиянии обнажённых скульптур на детей. Таким мнением он поделился в беседе с телеканалом "Звезда".
"Тут вообще получается какая-то фейковая история. Ни одно государственное ведомство не имеет никаких представлений о том, чтобы убрать Микеланджело или кого-нибудь другого в отдельный зал. Это невозможно и неправда", — подчеркнул депутат.
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По словам Милонова, подобное мог сделать "ненормальный общественник". Он подчеркнул, что жалоба не имеет под собой ничего серьёзного и никаких правовых оснований под ней нет.
Напомним, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что музей получил официальную жалобу о плохом влиянии выставленных там обнажённых скульптур на юных посетителей. Лайф узнал у психолога, действительно ли имеют место быть негативные последствия в данном случае. Эксперт отметила, что такие произведения могут вызвать у ребёнка вопросы, которые ему необходимо разъяснить.
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