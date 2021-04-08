Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Какая-то фейковая история": Милонов не поверил в серьёзность жалобы Эрмитажу на обнажённые скульптуры

Скорее всего, это дело рук "ненормального общественника", отметил депутат.

8 апреля 2021, 14:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Депутат Госдумы России Виталий Милонов заявил, что ни одно государственное ведомство не могло направить в Эрмитаж жалобу о негативном влиянии обнажённых скульптур на детей. Таким мнением он поделился в беседе с телеканалом "Звезда".

"Тут вообще получается какая-то фейковая история. Ни одно государственное ведомство не имеет никаких представлений о том, чтобы убрать Микеланджело или кого-нибудь другого в отдельный зал. Это невозможно и неправда", — подчеркнул депутат.

"Доктор Смерть" представляет: в Москве открылась выставка засушенных мертвецов (фото не для слабонервных)

"Доктор Смерть" представляет: в Москве открылась выставка засушенных мертвецов (фото не для слабонервных)

По словам Милонова, подобное мог сделать "ненормальный общественник". Он подчеркнул, что жалоба не имеет под собой ничего серьёзного и никаких правовых оснований под ней нет.

Напомним, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что музей получил официальную жалобу о плохом влиянии выставленных там обнажённых скульптур на юных посетителей. Лайф узнал у психолога, действительно ли имеют место быть негативные последствия в данном случае. Эксперт отметила, что такие произведения могут вызвать у ребёнка вопросы, которые ему необходимо разъяснить.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Развратное" искусство: в обнажённых скульптурах Эрмитажа усмотрели угрозу для детей

вчера в 18:14

"Дешёвая заказуха Запада": Милонов попросил наказать организаторов "Артдокфеста" за экстремизм

вчера в 09:01

"Я больше не Эдвард Бил": Блогер расплакался во время разговора с Лайфом

сегодня в 14:43
Life

Путин принял отставку губернатора Ульяновской области и назначил врио

сегодня в 15:06

В Бундестаге обвинили США в ведении войны против "Северного потока — 2"

сегодня в 15:04

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1