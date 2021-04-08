"Какая-то фейковая история": Милонов не поверил в серьёзность жалобы Эрмитажу на обнажённые скульптуры

Депутат Госдумы России Виталий Милонов заявил, что ни одно государственное ведомство не могло направить в Эрмитаж жалобу о негативном влиянии обнажённых скульптур на детей. Таким мнением он поделился в беседе с телеканалом "Звезда".

"Тут вообще получается какая-то фейковая история. Ни одно государственное ведомство не имеет никаких представлений о том, чтобы убрать Микеланджело или кого-нибудь другого в отдельный зал. Это невозможно и неправда", — подчеркнул депутат.

По словам Милонова, подобное мог сделать "ненормальный общественник". Он подчеркнул, что жалоба не имеет под собой ничего серьёзного и никаких правовых оснований под ней нет.

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