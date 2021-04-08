Пьяный красноярец с ножом напал на 9-летнего мальчика

Пьяный 46-летний житель Красноярска с ножом напал на девятилетнего ребёнка в жилом доме. В итоге злоумышленника задержали, а ребёнок сейчас находится в реанимации. Об этом Лайфу рассказал источник.

В момент нападения мужчина был пьян, сейчас он также ничего не может объяснить полицейским. По предварительным данным, инцидент произошёл, когда два мальчика зашли в подъезд дома на улице Молокова, одного из них красноярец ударил ножом.

Телеграм-канал "Борус" уточняет, что мужчина успел затащить свою жертву в квартиру, где нанёс мальчику ранение в шею. Напавшего помог задержать местный житель: он удерживал его до приезда полиции.

А ранее в Москве задержали мужчину, который надругался над двумя подростками в Южном Бутове. Как сообщил источник Лайфа, 5 апреля 47-летний насильник встретил двух 14-летних мальчиков и попросил помочь донести тяжёлый пакет до дома, а в итоге под угрозой ножа заманил в заброшенное здание. В нашем распоряжении оказалось видео, на котором запечатлён их путь.

Авторы