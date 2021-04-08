Больше десяти боевых кораблей Каспийской флотилии перейдут в Чёрное море
Отмечается, что манёвры пройдут в рамках контрольной проверки боевой готовности за зимний период обучения.
Фото © ТАСС / Лев Федосеев
Десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии Военно-морских сил России начали межфлотский переход из пункта базирования (Махачкала) в Чёрное море. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
"При подготовке к переходу командиры катеров [Каспийской флотилии], вахтенные офицеры и расчёты, обеспечивающие навигационную безопасность, провели тренировки по проходу узких участков и проливных зон", — уточнили в ЮВО.
В ведомстве отметили, что более десяти десантных и артиллерийских катеров, а также судов Каспийской флотилии будут участвовать в переходе в Чёрное море. При этом отмечается, что манёвры пройдут в рамках контрольной проверки боевой готовности за зимний период обучения.
Ранее стало известно, что в России учредили медаль для жён подводников Северного флота. Отличительным знаком награждают супруг моряков при условии нахождения в браке не менее десяти лет.
Лента новостей
"Превращается в политика войны": Политологи оценили поездку Зеленского в Донбасс
сегодня в 14:13
"Взбодрить народ": Аман Тулеев признался, зачем заставлял чиновников переодеваться в костюм йети
сегодня в 14:09
"Заинтересованы в урегулировании": Политолог назвал переговоры Путина и Меркель сигналом для Украины
сегодня в 13:58
Выбор редакции
Американские СМИ назвали российский военный флот серьёзной угрозой для НАТО
Фрегат "Маршал Шапошников" впервые запустил "Калибр" в Японском море — видео
Глава Росгвардии рассказал, насколько хорошо защищён Крымский мост
Ружьё правой руки Гитлера: Кравчук показал оружие, из которого собрался стрелять по россиянам
Путин принял отставку губернатора Ульяновской области и назначил врио
Комментариев: 0