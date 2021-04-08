Больше десяти боевых кораблей Каспийской флотилии перейдут в Чёрное море

Десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии Военно-морских сил России начали межфлотский переход из пункта базирования (Махачкала) в Чёрное море. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"При подготовке к переходу командиры катеров [Каспийской флотилии], вахтенные офицеры и расчёты, обеспечивающие навигационную безопасность, провели тренировки по проходу узких участков и проливных зон", — уточнили в ЮВО.

В ведомстве отметили, что более десяти десантных и артиллерийских катеров, а также судов Каспийской флотилии будут участвовать в переходе в Чёрное море. При этом отмечается, что манёвры пройдут в рамках контрольной проверки боевой готовности за зимний период обучения.

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