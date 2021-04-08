"Заинтересованы в урегулировании": Политолог назвал переговоры Путина и Меркель сигналом для Украины

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель стали сигналом для Украины о том, что страны заинтересованы в урегулировании конфликта в Донбассе. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

"Информация по переговорам президента Путина и немецкого канцлера имеет большое значение, так как подтверждает для украинской стороны, что две страны "нормандского формата" заинтересованы в переговорах, в том, чтобы наблюдалась положительная динамика", — сказал Оленченко в беседе с Лайфом.

По его словам, украинская сторона делает много непонятных и безответственных публичных заявлений, которые сеют сомнение в политическом урегулировании ситуации, однако предназначены они в основном для общественности страны. Политолог считает, что существует множество причин, которые подрывают авторитет киевских властей, — это и неумение справиться с пандемией, и сложности с выстраиванием отношений с регионами, и необеспечение экономического благосостояния.

"Разговоры России и Германии, или вот недавно был Россия – Франция – Германия, они как раз нацелены на то, чтобы показать украинским властям и общественности, что участники "нормандского формата" заинтересованы в политическом урегулировании, а не в нагнетании военного психоза", — добавил Оленченко.

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