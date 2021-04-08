"Заинтересованы в урегулировании": Политолог назвал переговоры Путина и Меркель сигналом для Украины
Власти Незалежной делают много заявлений, но направлены они на то, чтобы оправдаться перед общественностью.
Фото © ТАСС / EPA / HAYOUNG JEON
Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель стали сигналом для Украины о том, что страны заинтересованы в урегулировании конфликта в Донбассе. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
"Информация по переговорам президента Путина и немецкого канцлера имеет большое значение, так как подтверждает для украинской стороны, что две страны "нормандского формата" заинтересованы в переговорах, в том, чтобы наблюдалась положительная динамика", — сказал Оленченко в беседе с Лайфом.
По его словам, украинская сторона делает много непонятных и безответственных публичных заявлений, которые сеют сомнение в политическом урегулировании ситуации, однако предназначены они в основном для общественности страны. Политолог считает, что существует множество причин, которые подрывают авторитет киевских властей, — это и неумение справиться с пандемией, и сложности с выстраиванием отношений с регионами, и необеспечение экономического благосостояния.
"Разговоры России и Германии, или вот недавно был Россия – Франция – Германия, они как раз нацелены на то, чтобы показать украинским властям и общественности, что участники "нормандского формата" заинтересованы в политическом урегулировании, а не в нагнетании военного психоза", — добавил Оленченко.
Напомним, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. А о широкомасштабной войне на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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