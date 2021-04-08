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"Яндекс.Драйв" прокомментировал поездку питерских тиктокеров на забитом попкорном каршеринге

Разоблачающее видео опубликовали в YouTube сами блогеры.

8 апреля 2021, 13:51
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Тиктокеры из Санкт-Петербурга, которые прокатились на забитом попкорном автомобиле каршеринга, соблюдали все меры предосторожности, сообщили Лайфу в пресс-службе "Яндекс.Драйв". Также в YouTube появилось видео разоблачения странной поездки, которое опубликовали сами блогеры.

"Машину действительно засыпали попкорном для видео, но соблюдали все меры предосторожности, что можно увидеть в ролике, который выложили в YouTube. Также блогеры утверждают, что потом отправили машину на мойку. С автомобилем всё в порядке, никаких повреждений нет", — сообщили в сервисе.

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При этом в "Яндекс.Драйве" отметили, что снимок, на котором машина каршеринга брошена на льду и разбита, — всего лишь фотошоп. Это можно понять по бамперу автомобиля. Кроме того, авторы фейка утверждают, что фото было сделано вчера, однако на самом деле съёмка была гораздо раньше, уточнили в пресс-службе.

Ранее Лайф рассказывал, что знаменитый тиктокер Даня Милохин показал видео, как ездит на "майбахе" за 11 миллионов без прав. Это произошло сразу после ДТП, в которое попал его коллега Эдвард Бил.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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