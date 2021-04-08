В Охотском море загорелся рыболовецкий траулер с десятками человек на борту
На место прибыло спасательное судно. Информации о пострадавших пока не поступало.
Фото © ТАСС / Алексей Павлишак
В Охотском море загорелся рыболовецкий траулер. На борту судна находится несколько десятков человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональные экстренные службы.
"Горящий траулер находится в Охотском море примерно в 200 километрах от Магадана. Происходит горение в трюмах судна", — рассказал собеседник агентства.
Согласно данным экстренных служб региона, численность экипажа траулера составляет более 80 человек. При этом информации о пострадавших пока не поступало, а угрозы затопления судна в настоящий момент нет. Предварительно, траулер приписан к порту Находка.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота, к терпящему бедствие траулеру подошло спасательное судно "Справедливый". Специалисты готовятся провести разведку.
"Пришло сообщение с траулера "Ахтиар" в Охотском море о возгорании на борту судна. Сначала команда сообщила, что пожар локализован своими силами, но, видимо, траулер продолжил гореть. Сейчас к нему подошёл спасатель "Справедливый", он готовится провести разведку на борту", — заявил представитель ведомства.
Как уточнил источник Лайфа, "Ахтиар", вероятно, занимался промыслом биоресурсов в Охотском море. На борту находится 84 человека. При этом отмечается, что сигнал бедствия судно не подавало. Предварительно, в одном из помещений в результате трения загорелись упаковки с гофротарой. Сейчас в траулере наблюдается сильное задымление. Паники среди экипажа нет, команда скидывает тлеющую упаковку в море.
Ранее Лайф писал, что в водах Норвегии перевернулся российский траулер. Судно занималось добычей рыбы и морепродуктов.
Выбор редакции
Российское судно с 60 рыбаками потеряло ход в Охотском море
В водах Норвегии перевернулся российский траулер
Российский турист найден мёртвым в номере турецкого отеля
Путин — о ценах на жильё в России: Это не просто рост, это существенный рост
Даже фанаты перестали узнавать Лопырёву, сравнив на старых фото, что она сотворила со своим лицом
Комментариев: 0