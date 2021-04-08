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В Охотском море загорелся рыболовецкий траулер с десятками человек на борту

На место прибыло спасательное судно. Информации о пострадавших пока не поступало.

8 апреля 2021, 13:18
<p>Фото © ТАСС / Алексей Павлишак</p>

Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

В Охотском море загорелся рыболовецкий траулер. На борту судна находится несколько десятков человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональные экстренные службы.

"Горящий траулер находится в Охотском море примерно в 200 километрах от Магадана. Происходит горение в трюмах судна", — рассказал собеседник агентства.

В Японском море загорелось российское рыболовецкое судно

В Японском море загорелось российское рыболовецкое судно

Согласно данным экстренных служб региона, численность экипажа траулера составляет более 80 человек. При этом информации о пострадавших пока не поступало, а угрозы затопления судна в настоящий момент нет. Предварительно, траулер приписан к порту Находка.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота, к терпящему бедствие траулеру подошло спасательное судно "Справедливый". Специалисты готовятся провести разведку.

"Пришло сообщение с траулера "Ахтиар" в Охотском море о возгорании на борту судна. Сначала команда сообщила, что пожар локализован своими силами, но, видимо, траулер продолжил гореть. Сейчас к нему подошёл спасатель "Справедливый", он готовится провести разведку на борту", — заявил представитель ведомства.

С горящего в Японском море российского судна эвакуировали весь экипаж

С горящего в Японском море российского судна эвакуировали весь экипаж

Как уточнил источник Лайфа, "Ахтиар", вероятно, занимался промыслом биоресурсов в Охотском море. На борту находится 84 человека. При этом отмечается, что сигнал бедствия судно не подавало. Предварительно, в одном из помещений в результате трения загорелись упаковки с гофротарой. Сейчас в траулере наблюдается сильное задымление. Паники среди экипажа нет, команда скидывает тлеющую упаковку в море.

Ранее Лайф писал, что в водах Норвегии перевернулся российский траулер. Судно занималось добычей рыбы и морепродуктов.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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