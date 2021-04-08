Россиянка в порыве гнева попыталась задушить дочку-первоклашку, а затем покончила с собой

В Ярославле следователи выясняют причины и обстоятельства семейной драмы, в результате которой умерла 43-летняя женщина. Как рассказал Лайфу источник, накануне трагедии у женщины случился нервный срыв во время проверки уроков у дочки-первоклашки.

По нашим данным, инцидент произошёл 6 апреля. Супруг погибшей, как обычно, возвращался с работы домой, однако в квартиру попасть не смог. Позвонив на телефоны дочки и жены, он не получил ответа и, не придав этому значения, уехал по делам.

Спустя пару часов дочка сама позвонила отцу и сообщила, что мамы нигде нет. Мужчина сразу же выехал и уже с помощью мастера вскрыл входную дверь в квартиру, поскольку девочка ещё не умеет самостоятельно открывать её. Как утверждает источник, дома отец семейства обнаружил бездыханное тело своей жены на балконе. Предположительно, она свела счёты с жизнью.

Место обнаружения тела женщины. Фото © СУ СК

Между тем приехавшие на место трагедии следователи заметили у девочки в районе шеи и груди многочисленные ссадины. В связи с этим правоохранители прорабатывают версию, что мать душила дочку, возможно, даже сидела на ней сверху для того, чтобы довести свои действия до конца. А когда поняла, что натворила, покончила с собой.

"В настоящее время ребёнок находится под присмотром врачей. Девочке оказывается необходимая психологическая помощь", — сообщили в СУ СК по региону, отметив, что в ближайшее время школьницу допросят с разрешения отца.

Как нам удалось узнать, погибшая женщина в последнее время пристрастилась к алкоголю. Виной всему — череда неудач и ошибок на работе, последствием которых стало её увольнение с высокооплачиваемого поста. По словам мужа, ранее он не раз замечал тревожное состояние супруги, но не придавал этому особого значения.

Отмечается, что СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

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