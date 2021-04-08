"Зенит" объявил об уходе спортивного директора Хавьера Рибалты
Известный испанский специалист проработал в санкт-петербургском клубе три года.
Фото © ФК "Зенит"
"Зенит" сообщил на своём официальном сайте о прекращении сотрудничества со спортивным директором Хавьером Рибалтой.
"Конечно, мне немного грустно, потому что я провёл здесь три замечательных года. Сказать по правде, я совсем не чувствую себя счастливым", — отметил Рибалта.
Сине-бело-голубые благодарят Хавьера Рибалту за сотрудничество— ФК «Зенит» (@zenit_spb) April 8, 2021
Испанский спортивный директор покидает «Зенит»: https://t.co/OViklp10w9
По информации нескольких СМИ, его место займёт звезда "Зенита" Андрей Аршавин.
Напомним, что Рибалта работал в петербургской команде с лета 2018 года. За это время сине-бело-голубые дважды стали чемпионами России, а также выиграли Кубок и Суперкубок России.
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