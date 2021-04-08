Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Зенит" объявил об уходе спортивного директора Хавьера Рибалты

Известный испанский специалист проработал в санкт-петербургском клубе три года.

8 апреля 2021, 13:46

Фото © ФК "Зенит"

"Зенит" сообщил на своём официальном сайте о прекращении сотрудничества со спортивным директором Хавьером Рибалтой.

"Конечно, мне немного грустно, потому что я провёл здесь три замечательных года. Сказать по правде, я совсем не чувствую себя счастливым", — отметил Рибалта.

По информации нескольких СМИ, его место займёт звезда "Зенита" Андрей Аршавин.

Напомним, что Рибалта работал в петербургской команде с лета 2018 года. За это время сине-бело-голубые дважды стали чемпионами России, а также выиграли Кубок и Суперкубок России.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Гризманн стал отцом в третий раз: все его дети родились 8 апреля

сегодня в 13:05

"Зенит" прервал 10-матчевую беспроигрышную серию "Химок"

5 апреля, 18:15

"100% инопланетяне": Футболист Гарет Бейл заявил, что видел НЛО

сегодня в 12:49

"Какая-то фейковая история": Милонов оценил полученную Эрмитажем жалобу о негативном влиянии обнажённых скульптур на детей

сегодня в 14:58

Толстяк к 18 годам весил как пара взрослых людей, но даже ему удалось похудеть и стать тростинкой

сегодня в 15:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1