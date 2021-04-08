"Взбодрить народ": Аман Тулеев признался, зачем заставлял чиновников переодеваться в костюм йети

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев признался, что вместе со своими подчинёнными однажды придумал схему по привлечению туристов. Для этого чиновники переодевались в йети и бегали по окрестностям горнолыжного курорта Таштагола.

"Должен признаться: каюсь, да, это я подогревал интерес к йети. Как-то сказал Владимиру Макуте: "Мы с тобой делаем всё, чтобы развивать Шорию как курорт. И то, что люди поехали, до одного миллиона человек в год, это здорово, но этого мало", – пояснил экс-глава региона у себя на странице в "Инстаграме".

Так пришла идея сделать Таштагол родиной йети, и уже более десяти лет в регионе отмечают День снежного человека. А также был учреждён приз в один миллион рублей тому, кто найдёт мифическое существо. Когда интерес начал затухать, Тулеев попросил главу Таштагольского района "взбодрить народ".

"Говорил: "Владимир Николаевич, ты же у нас очень умный, взбодри-ка народ. Найди кого-то повыше ростом, пусть костюмчик сбросит, шубу наизнанку вывернет и побегает в людных местах, покричит, чтобы туристы заметили, но поймать не успели", — добавил Тулеев.

Напомним, Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 года и досрочно покинул свой пост в 2018 году после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", унёсшего жизни 60 человек.

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