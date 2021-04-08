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Категорий: 18

"Превращается в политика войны": Политологи оценили поездку Зеленского в Донбасс

По мнению экспертов, не стоит воспринимать командировку политика слишком серьёзно.

8 апреля 2021, 14:13
<p>Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / ZUMA</p>

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / ZUMA

Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс может быть демонстрацией лояльности для Запада. При этом на конфликт в регионе эта командировка никак не повлияет. Об этом Ura.ru рассказал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

"Это демонстрация лояльности и серьёзности намерений для западных кураторов. Понятно, что он это делает не сам, а с подачи Запада. Другой момент — это поддержка боевого духа солдат. Зеленский постепенно превращается в политика войны", — сказал Орлов, добавив, что лидеру Незалежной также нужно реабилитироваться после поездки в Катар, в ходе которой Зеленский и члены его делегации продемонстрировали поведение, неподобающее для арабской страны.

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В то же время эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал мнение, что поездка президента Украины в Донбасс никак не изменит ситуацию в регионе.

"Он поехал, чтобы показать свою вовлечённость, продемонстрировать положительные намерения избежать конфликта, новой конфронтации и сделать какие-то заявления типа "я хороший, мы хорошие, хотим всё сделать хорошо". Но в целом не стоит воспринимать его визит слишком серьёзно. Это ни на что не повлияет", — заявил Брутер.

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Ранее Лайф сообщал, что Владимир Зеленский прибыл в Донбасс с рабочей поездкой. В ходе неё украинский лидер планирует посетить передовые позиции и пообщаться с военными на фоне эскалации военного конфликта на линии соприкосновения.

Напомним, что очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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