"Превращается в политика войны": Политологи оценили поездку Зеленского в Донбасс
По мнению экспертов, не стоит воспринимать командировку политика слишком серьёзно.
Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / ZUMA
Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс может быть демонстрацией лояльности для Запада. При этом на конфликт в регионе эта командировка никак не повлияет. Об этом Ura.ru рассказал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
"Это демонстрация лояльности и серьёзности намерений для западных кураторов. Понятно, что он это делает не сам, а с подачи Запада. Другой момент — это поддержка боевого духа солдат. Зеленский постепенно превращается в политика войны", — сказал Орлов, добавив, что лидеру Незалежной также нужно реабилитироваться после поездки в Катар, в ходе которой Зеленский и члены его делегации продемонстрировали поведение, неподобающее для арабской страны.
В то же время эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал мнение, что поездка президента Украины в Донбасс никак не изменит ситуацию в регионе.
"Он поехал, чтобы показать свою вовлечённость, продемонстрировать положительные намерения избежать конфликта, новой конфронтации и сделать какие-то заявления типа "я хороший, мы хорошие, хотим всё сделать хорошо". Но в целом не стоит воспринимать его визит слишком серьёзно. Это ни на что не повлияет", — заявил Брутер.
Ранее Лайф сообщал, что Владимир Зеленский прибыл в Донбасс с рабочей поездкой. В ходе неё украинский лидер планирует посетить передовые позиции и пообщаться с военными на фоне эскалации военного конфликта на линии соприкосновения.
Напомним, что очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок.
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