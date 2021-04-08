"Я больше не Эдвард Бил": Блогер расплакался во время разговора с Лайфом. Видео © LIFE

"Я больше не Эдвард Бил. Тот парень, которого вы видели роликах, — он другой. Это страшно". Эти слова блогер Эдвард Бил не смог произнести без слёз. После новости о том, что пострадавшую в аварии на Садовом перевели из реанимации в палату интенсивной терапии, блогер рассказал, что хотел бы с ней встретиться. Однако из-за ограничений в передвижениях не может этого сделать.

— Многие знают, что у меня сейчас очень сильные ограничения — браслет на ноге. Я могу передвигаться только с восьми утра до восьми вечера. Я не имею права пересекаться с потерпевшей. Если я нарушу эти правила, мера пресечения может измениться в худшую сторону. Моя жена может с ними встречаться. Адвокат активно ведёт с ними переговоры каждый день, — рассказал Эдвард Бил Лайфу.

Блогер признался, что больше всего сейчас мечтает поставить пострадавшую Марию на ноги. Кроме того, он вспомнил происшествие со своим охранником, который упал с мотоцикла.

— Я знаю, что такое, когда человек не может ходить. Я сейчас ни в коем случае не кичусь и не прибедняюсь, но однажды мой охранник упал с мотоцикла. Тогда мне казалось, что ногу ему не вернут. Но мы смогли поставить его на ноги. Теперь всеми возможными силами мы будем возвращать в исходное положение Марию. Когда я вышел из машины после ДТП, не мог принять, что я это совершил, будучи трезвым, — сказал блогер.

Он также высказался по поводу сравнения его ситуации с делом Михаила Ефремова. В отличие от актёра он признал свою вину и горько сожалеет о случившемся. Он подчеркнул, что не пытался скрыться с места ДТП и не обращался в больницу.

Кроме того, Бил рассказал, какое наказание готов понести после решения следствия.

— Я хочу в максимально кратчайшие сроки поставить Марию на ноги. Я очень надеюсь, что я смогу это сделать. Я не скрываю, что у меня есть возможности, но это ни о чём не говорит. Это не значит, что таким образом я пытаюсь загладить свою вину, подкупить кого-то. Пускай всё решит следствие. Я готов понести полное наказание. Скрываться и делать фальшивые документы я не буду. Это подло и некрасиво, — поделился Бил с Лайфом.

— У Марии двое детей, у меня есть ребёнок. Я понимаю, что такое жить без родителей, так как я сам вырос без родителей, это очень опасно. Большинство детей могут при плохом воспитании уйти с правильного пути и оказаться никем. Я молю Господа Бога, чтобы она встала, — со слезами на глазах заявил блогер.

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