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Автор крика "Мортал Комбат" в саундтреке файтинга заявил, что не знал, для чего снимается

Актёр немного сожалеет, что подписал контракт только на одноразовую выплату, но гордится своим успехом.

8 апреля 2021, 14:32
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/p/CDTdf-kFZ8I/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">thekylewyatt</a></u>, <a href="https://www.uhdpaper.com/2019/11/mortal-kombat-scorpion-sub-zero-4k-51518.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Uhdpaper</a></p>

Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / thekylewyatt, Uhdpaper

Каждый человек знает мелодию легендарного файтинга "Мортал Комбат", история которого начинается с 1992 года и продолжается до сих пор. А вот знаменитый крик в ней принадлежит обычному актёру Кайлу Уайатту, и, как он рассказал изданию Slate, в то время он не представлял, для чего записывает его.

В 1993 году Уайатт принял участие в съёмках рекламы Mortal Monday (крик Уайатта на 54-й секунде), посвящённой выходу видеоигры на консолях Super Nintendo, Sega Genesis, Game Boy и Game Gear. В то время молодой парень хватался за все предложения без разбора.

"И я не знаю, сказали ли они нам, для чего это снимают. Мы не знали, будет ли это короткая реклама или игра. Мы должны были много кричать и бегать", — сказал Уайатт.

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Съёмки ролика проходили в районе Уолл-стрит. Режиссёр сказал: "Ты будешь бегать и кричать так, словно вызываешь самых тёмных демонов в своём теле".

По словам актёра, на тот момент он ничего не слышал про новую игру и понятия не имел, для чего снимается. Поэтому он подписал бумаги на разовую выплату и отдал компании возможность использовать запись по своему усмотрению.

Увидел Кайл плоды своей работы только через несколько лет и стал хвастаться перед друзьями, что это его вопль.

"Сейчас это очень забавно. Мне 52 года, я снялся 29 лет назад. У меня две дочери и сын. Они считают, что это самая крутая вещь в мире. Говорят своим друзьям: "О, это был мой папа", — рассказал мужчина.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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