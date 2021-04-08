Путин принял отставку губернатора Ульяновской области и назначил врио

Врио главы региона назначен Алексей Русских. Русских — член Совета Федерации, заместитель председателя Комитета по экономической политике. Владимир Путин провёл с ним встречу, пожелал успехов на новом посту, призвал приниматься за работу, не откладывая в долгий ящик. При этом президент отметил, что ушедший с поста Морозов и его команда немало сделали для развития региона. В связи с чем Путин призвал Русских "бережно относиться к кадрам".