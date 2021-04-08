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Путин принял отставку губернатора Ульяновской области и назначил врио

Исполнять обязанности главы региона до вступления в должность избранного губернатора будет сенатор Алексей Русских.

8 апреля 2021, 15:06
<p>Сергей Морозов и Алексей Русских. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе, © Совет Федерации Федерального Собрания РФ</p>

Сергей Морозов и Алексей Русских. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе, © Совет Федерации Федерального Собрания РФ

Президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Морозова с поста губернатора Ульяновской области. Глава государства подписал соответствующий указ.

"Постановляю: принять отставку губернатора Ульяновской области Морозова С.И. по собственному желанию", — говорится в тексте документа.

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Врио главы региона назначен Алексей Русских. Русских — член Совета Федерации, заместитель председателя Комитета по экономической политике. Владимир Путин провёл с ним встречу, пожелал успехов на новом посту, призвал приниматься за работу, не откладывая в долгий ящик. При этом президент отметил, что ушедший с поста Морозов и его команда немало сделали для развития региона. В связи с чем Путин призвал Русских "бережно относиться к кадрам".

Напомним, ранее сегодня Сергей Морозов объявил об отставке — с такой просьбой он обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Своё решение он объяснил намерением баллотироваться в Госдуму.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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