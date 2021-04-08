В бундестаге обвинили США в ведении войны против "Северного потока — 2"
Своими действиями Вашингтон в очередной раз обнажает политическую стратегию Байдена по отношению к конкурирующим экономическим проектам Европы, подчеркнул немецкий депутат.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт заявил, что
Вашингтон, блокируя реализацию газопровода "Северный поток — 2", объявил войну экономическим проектам союзников в Европе и уже вовсю её ведёт.
"Всё это в очередной раз обнажает политическую стратегию США под руководством новой команды Байдена — "команды войны" по отношению к конкурирующим экономическим проектам Европы", — отметил Гердт в интервью РИА "Новости".
Немецкий депутат добавил, что в случае назначения "человека, причастного к украинскому "Нафтогазу", Амоса Хохштейна на так называемую должность специального посланника США, речь идёт о ликвидации противника с помощью "политических, но не исключено, что и военных мероприятий".
О намерениях США назначить специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства газопровода "Северный поток — 2", накануне узнало издание Politico.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии, пересекая Балтийское море. На сегодняшний день прокладка газовой магистрали находится на завершающем этапе, однако всячески помешать запуску проекта пытаются Соединённые Штаты, периодически вводя новые санкции против компаний, причастных к строительству. Таким образом США защищают собственные экономические интересы, чтобы продавать странам Евросоюза свой сжиженный газ, который будет обходиться им дороже российского. 24 марта Вашингтон в очередной раз пригрозил санкциями Германии, чтобы не допустить окончания строительства.
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