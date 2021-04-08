Путешествие в украинском поезде вынудило датчанина драить шваброй окна состава

Журналист из Дании Йоханнес Андерсен проехался в украинском поезде, и, кажется, это путешествие он запомнит надолго. Мужчина был в шоке от того, насколько грязный состав. Иностранец не выдержал и принялся мыть окна поезда прямо на перроне. Снимок с процесса уборки он опубликовал на своей странице в "Фейсбуке".

"Уборка "Украинских железных дорог" непроста, но это нужно сделать, правда?" — подписал свой пост Йоханнес, подчеркнув, что стоимость билетов значительно завышена.

Отметим, что в комментариях на вопрос подписчиков иностранец добавил, что грязь в украинских поездах "давняя и устойчивая". По его словам, сначала ему пришлось "долго её скрести", но полностью отмыть стёкла так и не удалось. Мужчина посетовал, что у него не получилось привести в порядок окно своего купе.

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