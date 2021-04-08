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Категорий: 18

Путешествие в украинском поезде вынудило датчанина драить шваброй окна состава

Иностранцу пришлось долго скрести грязь, но полностью отмыть стёкла так и не удалось.

8 апреля 2021, 15:30
<p>Фото © Фейсбук / <a href="https://www.facebook.com/johannes.w.andersen" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Johannes Wamberg Andersen</a></p>

Фото © Фейсбук / Johannes Wamberg Andersen

Журналист из Дании Йоханнес Андерсен проехался в украинском поезде, и, кажется, это путешествие он запомнит надолго. Мужчина был в шоке от того, насколько грязный состав. Иностранец не выдержал и принялся мыть окна поезда прямо на перроне. Снимок с процесса уборки он опубликовал на своей странице в "Фейсбуке".

"Уборка "Украинских железных дорог" непроста, но это нужно сделать, правда?" — подписал свой пост Йоханнес, подчеркнув, что стоимость билетов значительно завышена.

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Отметим, что в комментариях на вопрос подписчиков иностранец добавил, что грязь в украинских поездах "давняя и устойчивая". По его словам, сначала ему пришлось "долго её скрести", но полностью отмыть стёкла так и не удалось. Мужчина посетовал, что у него не получилось привести в порядок окно своего купе.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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