Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Спасли Жабика: украинские ветеринары провели сложную операцию старой онкобольной лягушке

Существовал риск, что пожилое земноводное не перенесёт хирургического вмешательства, проходившего в особых условиях.

8 апреля 2021, 15:26

В ветеринарной клинике в Днепре врачи провели сложную операцию по удалению частей конечности австралийской квакше, у которой обнаружили опухоль. Об этом сообщает телеканал ТСН.

Лягушка по кличке Жабик прожила в семье 16 лет. Однако в какой-то момент её забеспокоила задняя лапка, и хозяева обратились к врачу-герпетологу. Во время осмотра выяснилось, что у квакши онкология. Ветеринары приняли решение удалить поражённые раком кости.

Запертая на два месяца собака выжила, питаясь зубной пастой, и вот что с ней стало после спасения

Запертая на два месяца собака выжила, питаясь зубной пастой, и вот что с ней стало после спасения

"Выбор был сделан в пользу радикального хирургического вмешательства ампутации части задней конечности. Даже учитывая все риски не перенести операцию, был шанс", — сказали в клинике.

Операция проходила в особых условиях повышенной влажности и определённой температуры. Также важны были скорость и достаточное количество обезболивающего, а саму квакшу нельзя было касаться без перчаток, ведь на её теле в этом случае можно оставить ожоги.

Ветеринар раскрыла, какие домашние животные чаще всего заболевают коронавирусом

Ветеринар раскрыла, какие домашние животные чаще всего заболевают коронавирусом

Несмотря на все сложности операция завершилась успешно, что значительно повысило качество жизни пациента. Благодаря усилиям врачей Жабик уже прожил больше, чем обычно эти земноводные живут в природе.

Ранее Лайф показал, как кошка принесла в госпиталь больного котёнка, надеясь на помощь, и это видео растопит любое сердце.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Я нашла этого лягушонка в пакете с салатом и решила его приютить"

31 августа, 04:15

В Сети завирусилось фото неизвестного существа, которое вот-вот лопнет, но биолог всех успокоил

12 января, 13:51

РФПИ попросил Словакию вернуть партию "Спутника V" из-за нарушений контракта

сегодня в 15:49

В Москве дерево упало на компанию молодых людей, есть пострадавший — видео

сегодня в 16:27

Искусство 18+: семь обнажённых скульптур Эрмитажа, которые могут увидеть дети

сегодня в 16:25

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1