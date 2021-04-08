Спасли Жабика: украинские ветеринары провели сложную операцию старой онкобольной лягушке
Существовал риск, что пожилое земноводное не перенесёт хирургического вмешательства, проходившего в особых условиях.
В ветеринарной клинике в Днепре врачи провели сложную операцию по удалению частей конечности австралийской квакше, у которой обнаружили опухоль. Об этом сообщает телеканал ТСН.
Лягушка по кличке Жабик прожила в семье 16 лет. Однако в какой-то момент её забеспокоила задняя лапка, и хозяева обратились к врачу-герпетологу. Во время осмотра выяснилось, что у квакши онкология. Ветеринары приняли решение удалить поражённые раком кости.
"Выбор был сделан в пользу радикального хирургического вмешательства — ампутации части задней конечности. Даже учитывая все риски не перенести операцию, был шанс", — сказали в клинике.
Операция проходила в особых условиях повышенной влажности и определённой температуры. Также важны были скорость и достаточное количество обезболивающего, а саму квакшу нельзя было касаться без перчаток, ведь на её теле в этом случае можно оставить ожоги.
Несмотря на все сложности операция завершилась успешно, что значительно повысило качество жизни пациента. Благодаря усилиям врачей Жабик уже прожил больше, чем обычно эти земноводные живут в природе.
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