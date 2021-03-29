Запертая на два месяца собака выжила, питаясь зубной пастой, и вот что с ней стало после спасения

Когда сотрудники RSPCA (Королевского общества защиты животных от жестокого обращения) увидели метиса хаски по кличке Йоги, то были потрясены. Запертая хозяйкой дома в Дербишире, Англия, собака была настолько слаба и истощена, что напоминала скелет, каждую кость которого легко можно было рассмотреть.

Фото © RSPCA

Несмотря на густую шерсть, я отчётливо видела очертания каждого ребра, позвоночника и тазовых костей. <...> Она выглядела как ходячий скелет, и я никогда не встречала такой худой собаки, которая была бы ещё жива Инспектор RSPCA

Фото © RSPCA

Йоги весила всего 8,75 килограмма, хотя норма для неё — 30, пишет Derbyshire Times. Судя по всему, бедняга выжила только из-за того, что у неё был доступ к воде из унитаза и она питалась зубной пастой.

Йоги с новой хозяйкой. Фото © RSPCA

Собаку срочно доставили к ветеринарам, которые постепенно поставили её на ноги. А потом Йоги подыскали новую семью, в которой она преобразилась до неузнаваемости. Шерсть хвостатой стала лосниться, глаза сиять, а кости перестали просматриваться сквозь кожу. С началом новой жизни питомице дали новую кличку — Хани (с англ. "мёд"), потому что у неё милый нрав и золотистый окрас.

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