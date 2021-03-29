Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Запертая на два месяца собака выжила, питаясь зубной пастой, и вот что с ней стало после спасения

Её бывшую горе-хозяйку приговорили к восьми неделям тюрьмы и запретили держать животных на неопределённый срок.

29 марта 2021, 06:59

Фото © RSPCA

Когда сотрудники RSPCA (Королевского общества защиты животных от жестокого обращения) увидели метиса хаски по кличке Йоги, то были потрясены. Запертая хозяйкой дома в Дербишире, Англия, собака была настолько слаба и истощена, что напоминала скелет, каждую кость которого легко можно было рассмотреть.

Фото © RSPCA

Фото © RSPCA

Несмотря на густую шерсть, я отчётливо видела очертания каждого ребра, позвоночника и тазовых костей. <...> Она выглядела как ходячий скелет, и я никогда не встречала такой худой собаки, которая была бы ещё жива

Инспектор RSPCA

Фото © RSPCA

Фото © RSPCA

Йоги весила всего 8,75 килограмма, хотя норма для неё — 30, пишет Derbyshire Times. Судя по всему, бедняга выжила только из-за того, что у неё был доступ к воде из унитаза и она питалась зубной пастой.

Йоги с новой хозяйкой. Фото © RSPCA

Йоги с новой хозяйкой. Фото © RSPCA

Собаку срочно доставили к ветеринарам, которые постепенно поставили её на ноги. А потом Йоги подыскали новую семью, в которой она преобразилась до неузнаваемости. Шерсть хвостатой стала лосниться, глаза сиять, а кости перестали просматриваться сквозь кожу. С началом новой жизни питомице дали новую кличку — Хани (с англ. "мёд"), потому что у неё милый нрав и золотистый окрас.

Волонтёры спасли плачущего щенка, съедаемого чесоткой, и теперь он может блистать на любой выставке

Волонтёры спасли плачущего щенка, съедаемого чесоткой, и теперь он может блистать на любой выставке

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Российские учёные предупредили о возможном массовом заражении домашних животных коронавирусом

сегодня в 01:21

Хозяйка отвела собаку к грумеру и вскоре не смогла поверить глазам, увидев, кого ей вернули

вчера в 12:00

Когда проснулся, а рядом совершенно незнакомый человек: 7 историй, героям которых неловко до сих пор

вчера в 16:00

"Один из наших любимых": Канадцы в восторге от нового российского мотоцикла Ural

сегодня в 07:01

Минтруд смягчил условия для назначения детских пособий

сегодня в 06:59

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1