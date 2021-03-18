Волонтёры спасли плачущего щенка, съедаемого чесоткой, и теперь он может блистать на любой выставке

Год назад представители благотворительной организации UnderdogSrilanka, спасающей бездомных животных на Шри-Ланке, нашли на улице крошечного щенка. Тело малыша было грязным, чесалось и шелушилось, а шерсти почти не осталось. Когда они подошли к бедолаге, тот пронзительно заскулил, но дружелюбно завилял хвостиком. Животное завернули в полотенце и срочно отправили к ветеринару.

Привет, я щенок. Я всё ещё очень маленькая, но я больше не знаю, где моя мама. Я осталась совсем одна на автобусной остановке, была напугана, голодна, и всё моё тело очень зудело. Я целыми днями чесала его, но становилось только хуже Из поста со страницы Салли в "Инстаграме"

Видео © Instagram / sallyrescuestory

Выяснилось, что щенок страдает чесоткой, и его немедленно принялись лечить. Купания, мази, питательная еда и забота — как раз то, что было нужно брошенной на произвол судьбы крошке, которую назвали Салли.

Видео © Instagram / underdogsrilanka

Они продолжают называть меня Салли, я думаю, что теперь это моё имя и теперь я в безопасности и всё будет хорошо Из поста со страницы Салли в "Инстаграме"

Фото © Instagram / sallyrescuestory. Скриншот © Instagram / underdogsrilanka

Шло время, болезнь Салли отступала. Хвостатая росла и набиралась сил, купаясь в любви и ласке. У неё оказались игривый весёлый нрав и очень добрый характер. Из грязно-серого, потерявшего шерсть щенка она превратилась в рыжую красавицу, которая нашла себе много друзей и дарит любовь и радость всем, кого встречает на своём пути. Крошке завели страницу в "Инстаграме", где рассказали её нелёгкую, но со счастливым концом историю.

Авторы