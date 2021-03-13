В России запустили первые электрички в легендарное Простоквашино
Местные власти утверждают, что они будут регулярными.
Фото © Кадр из мультфильма "Возвращение в Простоквашино"
Из Нижнего Новгорода в деревню Простоквашино впервые запустили электричку. Данные поездки выходного дня станут регулярными, сообщил директор Департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.
"К 800-летию Нижнего Новгорода мы запускаем ряд туристических продуктов <...> Одним из удобных вариантов поездок выходного дня из Нижнего Новгорода станут туристические электрички по области. Сегодня более 300 гостей отправились в Простоквашино. И уже в этом году такие электрички станут регулярными", — цитирует его ТАСС.
Кстати, в самой деревне уже подготовили 11 развлекательных локаций. Туристы могут пройти квест, цель которого найти клад. Также можно принять участие в фотоохоте на экомаршруте "Тропа бобра". А для малышей есть мастер-классы по изготовлению "простоквашинских" сувениров, а также игровая программа и дог-трекинг.
А ещё у Лайфа был материал про женщин, которые водят поезда. Он был приурочен к тому, что с 1 января 2021 года в соответствии с указом Министерства труда и социальной защиты женщинам разрешили работать машинистами электропоездов.
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