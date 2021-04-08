РФПИ попросил Словакию вернуть партию "Спутника V" из-за нарушений контракта
В том числе речь идёт о проведении регулятором страны проверки вакцины.
Фото © ТАСС / imago images / Xinhua
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обратился к Правительству Словакии с просьбой вернуть партию вакцины от коронавируса "Спутник V", чтобы использовать её в других странах. Об этом говорится в сообщении в официальном твиттере вакцины.
Отмечается, что просьба связана с многочисленными нарушениями условий контракта, в том числе с проверкой вакцины, проведённой словацким регулятором.
"К сожалению, в нарушение существующего контракта как акт саботажа Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами провёл испытания "Спутника V" в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то что такие лаборатории были доступны", — отмечается в сообщении разработчика.
Кроме того, отмечается, что регулятор запустил кампанию по дезинформации против российского препарата и планирует провокации в будущем. РФПИ попросил Правительство Словакии провести повторное тестирование вакцины, но на этот раз в сертифицированной в ЕС лаборатории.
Ранее Лайф рассказывал, что глава Минздрава Германии анонсировал переговоры с Россией о поставках "Спутника V". ФРГ теперь ожидает от РФ прояснения вопроса, когда и на какое количество вакцин могут рассчитывать немцы.
Выбор редакции
Кремль переадресовал в РФПИ вопросы об "этической" проверке "Спутника V" в Евросоюзе
Глава Минздрава Германии анонсировал переговоры с Россией о поставках "Спутника V"
Попова озвучила прогноз по поводу третьей волны коронавируса
В Москве дерево упало на компанию молодых людей, есть пострадавший — видео
Искусство 18+: семь обнажённых скульптур Эрмитажа, которые могут увидеть дети
Комментариев: 0