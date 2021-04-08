Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

РФПИ попросил Словакию вернуть партию "Спутника V" из-за нарушений контракта

В том числе речь идёт о проведении регулятором страны проверки вакцины.

8 апреля 2021, 15:49

Фото © ТАСС / imago images / Xinhua

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обратился к Правительству Словакии с просьбой вернуть партию вакцины от коронавируса "Спутник V", чтобы использовать её в других странах. Об этом говорится в сообщении в официальном твиттере вакцины.

Отмечается, что просьба связана с многочисленными нарушениями условий контракта, в том числе с проверкой вакцины, проведённой словацким регулятором.

Экс-глава Еврокомиссии выступил за закупку вакцины "Спутник V"

Экс-глава Еврокомиссии выступил за закупку вакцины "Спутник V"

"К сожалению, в нарушение существующего контракта как акт саботажа Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами провёл испытания "Спутника V" в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то что такие лаборатории были доступны", — отмечается в сообщении разработчика.

Кроме того, отмечается, что регулятор запустил кампанию по дезинформации против российского препарата и планирует провокации в будущем. РФПИ попросил Правительство Словакии провести повторное тестирование вакцины, но на этот раз в сертифицированной в ЕС лаборатории.

Президент Словакии приняла отставку премьера Игора Матовича после скандала с российской вакциной

Президент Словакии приняла отставку премьера Игора Матовича после скандала с российской вакциной

Ранее Лайф рассказывал, что глава Минздрава Германии анонсировал переговоры с Россией о поставках "Спутника V". ФРГ теперь ожидает от РФ прояснения вопроса, когда и на какое количество вакцин могут рассчитывать немцы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Кремль переадресовал в РФПИ вопросы об "этической" проверке "Спутника V" в Евросоюзе

вчера в 10:45

Глава Минздрава Германии анонсировал переговоры с Россией о поставках "Спутника V"

сегодня в 08:29

Попова озвучила прогноз по поводу третьей волны коронавируса

сегодня в 12:15

В Москве дерево упало на компанию молодых людей, есть пострадавший — видео

сегодня в 16:27

Искусство 18+: семь обнажённых скульптур Эрмитажа, которые могут увидеть дети

сегодня в 16:25

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1