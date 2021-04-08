РФПИ попросил Словакию вернуть партию "Спутника V" из-за нарушений контракта

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обратился к Правительству Словакии с просьбой вернуть партию вакцины от коронавируса "Спутник V", чтобы использовать её в других странах. Об этом говорится в сообщении в официальном твиттере вакцины.

Отмечается, что просьба связана с многочисленными нарушениями условий контракта, в том числе с проверкой вакцины, проведённой словацким регулятором.

"К сожалению, в нарушение существующего контракта как акт саботажа Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами провёл испытания "Спутника V" в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то что такие лаборатории были доступны", — отмечается в сообщении разработчика.

Кроме того, отмечается, что регулятор запустил кампанию по дезинформации против российского препарата и планирует провокации в будущем. РФПИ попросил Правительство Словакии провести повторное тестирование вакцины, но на этот раз в сертифицированной в ЕС лаборатории.

Ранее Лайф рассказывал, что глава Минздрава Германии анонсировал переговоры с Россией о поставках "Спутника V". ФРГ теперь ожидает от РФ прояснения вопроса, когда и на какое количество вакцин могут рассчитывать немцы.

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