"Законы для всех равны": Продюсер оценил жалобы Ивлеевой на эвакуацию "ламборгини"

Поведение Насти Ивлеевой и подобных ей популярных звёзд при нарушении законов является просто неуважением к обществу. Такое мнение высказал продюсер, пиар-менеджер Иван Ирбис, комментируя жалобы блогерши на эвакуацию её автомобиля Lamborghini Aventador.

"Как только у людей появляются деньги и слава, они почему-то начинают считать себя привилегированным классом и думать, что они лучше, чем остальные, и что на них правила не распространяются. Законы для всех абсолютно равны, неважно, сколько у тебя подписчиков в "Инстаграме", закон есть закон!" — сказал Ирбис Лайфу.

Он назвал дисциплину самым основным качеством человека и уточнил, что у наших звёзд её нет. Вместо того чтобы стать примерами для подражания, они пропагандируют анархию, демонстрируют негативное поведение и наносят конкретный вред обществу.

"Настя Ивлеева, которая "возмущается", что у неё эвакуировали машину, или Даня Милохин, который ездит без прав. На это найдётся какой-нибудь индивидуум, который так же сядет без прав, попадёт в ДТП и искалечит жизнь не только себе, но и невинным людям", — добавил Ирбис.

Продюсер напомнил пример актёра Михаила Ефремова, который считал, что может позволить себе сесть за руль в любом состоянии, и попал в аварию, унёсшую жизнь человека. Известность ничего не значит при ДТП, в которых все гибнут одинаково, заметил Ирбис.

Он призвал придавать подобным историям всё больший общественный резонанс, чтобы вызывать бурное порицание. Может быть, тогда у популярных людей в мозге что-то "щёлкнет", ведь на них ориентируется подрастающая молодёжь, заключил собеседник.

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