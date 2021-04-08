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"Законы для всех равны": Продюсер оценил жалобы Ивлеевой на эвакуацию "ламборгини"

Он призвал придавать таким историям больший резонанс, чтобы в мозге блогеров что-то "щёлкнуло".

8 апреля 2021, 15:58
<p>Настя Ивлеева. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CKRgFg-gSce/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">_agentgirl_</a></p>

Настя Ивлеева. Фото © Instagram / _agentgirl_

Поведение Насти Ивлеевой и подобных ей популярных звёзд при нарушении законов является просто неуважением к обществу. Такое мнение высказал продюсер, пиар-менеджер Иван Ирбис, комментируя жалобы блогерши на эвакуацию её автомобиля Lamborghini Aventador.

"Как только у людей появляются деньги и слава, они почему-то начинают считать себя привилегированным классом и думать, что они лучше, чем остальные, и что на них правила не распространяются. Законы для всех абсолютно равны, неважно, сколько у тебя подписчиков в "Инстаграме", закон есть закон!" — сказал Ирбис Лайфу.

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Он назвал дисциплину самым основным качеством человека и уточнил, что у наших звёзд её нет. Вместо того чтобы стать примерами для подражания, они пропагандируют анархию, демонстрируют негативное поведение и наносят конкретный вред обществу.

"Настя Ивлеева, которая "возмущается", что у неё эвакуировали машину, или Даня Милохин, который ездит без прав. На это найдётся какой-нибудь индивидуум, который так же сядет без прав, попадёт в ДТП и искалечит жизнь не только себе, но и невинным людям", — добавил Ирбис.

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Продюсер напомнил пример актёра Михаила Ефремова, который считал, что может позволить себе сесть за руль в любом состоянии, и попал в аварию, унёсшую жизнь человека. Известность ничего не значит при ДТП, в которых все гибнут одинаково, заметил Ирбис.

Он призвал придавать подобным историям всё больший общественный резонанс, чтобы вызывать бурное порицание. Может быть, тогда у популярных людей в мозге что-то "щёлкнет", ведь на них ориентируется подрастающая молодёжь, заключил собеседник.

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Напомним, история Ивлеевой произошла после того, как блогер Эдвард Бил на своём "ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. В результате ДТП пострадала женщина — водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей Аппарата Госдумы. Сейчас женщина находится в больнице, её перевели в палату интенсивной терапии, она пришла в сознание.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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