Ивлеева лишилась любимого "ламборгини", когда инспекторы подсчитали её штрафы всего за 3 месяца

После скандального дела с гонщиком Эдвардом Билом, у которого впоследствии за 2021 год обнаружилось 566 нарушений, правоохранители, видимо, начали пристальнее следить за популярными блогерами. Так, 30-летняя Настя Ивлеева не порадовала подписчиков, признавшись, что у неё забрали Lamborghini Aventador. Она призналась, что поднакопила штрафы, поэтому и лишилась любимого спорткара.

Видео © Instagram / _agentgirl_

Представляете, у меня впервые в жизни эвакуировали машину — ламбу... Обожаю! Настя Ивлеева

Фото © Instagram / _agentgirl_

Зато после того, как правоохранители доказали, что такие нарушения не шутки, Настя тут же нашла время и оплатила большую часть квитанций. По информации телеграм-канала Yobajur, количество штрафов девушки достигло 199 — и это только за три месяца текущего года. В основном девушку ловили на превышении скорости (что вполне ожидаемо от водительницы спорткара), но также ей досталось и за пересечение двойной сплошной, парковку и развороты в неположенном месте.

Фото © Instagram / _agentgirl_

Зато сейчас, судя по новым сториз девушки, после оплаты штрафов ей вернули обожаемую иномарку стоимостью 20 млн рублей. На видео блогерша отклеивала стикеры со спецстоянки и ругалась.

Фото © Telegram / Yobajur

То, что у блогерши проблемы с вождением, фанаты знают не понаслышке. Буквально пару недель назад Настя жаловалась, что её остановили и не давали уехать по делам после того, как выяснилось, что она забыла права дома. А во время резонансного дела Ефремова, по вине которого в пьяном ДТП погиб человек, блогерша показывала в сториз, как сперва употребляет алкоголь, а затем садится за руль.

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