Стали известны подробности о переезде Андрея Губина за границу
Сейчас некогда популярный певец живёт в одном из живописных городов Египта, где снимает дом на берегу моря.
Известный 46-летний артист Андрей Губин некоторое время назад уехал из страны в Египет на отдых, а теперь выяснилось, что обратно певец и не думает возвращаться. Он планирует отпраздновать на курорте свой день рождения и поправить пошатнувшееся здоровье. По словам источников, близких к певцу, для жилья звезда выбрала тихий и спокойный египетский город, пишет "Стархит".
Андрей арендует там большой красивый дом. Целыми днями тренируется, гуляет, ну и занимается творчеством, конечно. В качестве места дислокации выбрал город Дахаб на берегу Акабского залива. Очень европейское место, популярное у любителей сёрфинга
Андрей Губин уже признавался как-то, что мечтает уехать в жаркую страну, ведь солнце улучшает цвет лица и способствует хорошему самочувствию. Проблемы со здоровьем у него начались ещё с середины 2000-х, поэтому артисту пришлось покинуть сцену на пике своей популярности. Прозопалгия, из-за которой Андрей испытывал постоянные боли, сейчас ослабила хватку, поэтому артист смеётся над фанатами, которые спешат его похоронить.
Чувствую себя лучше, чем выгляжу, за неделю проезжаю на велосипеде 100 километров. Когда будете делать столько же, вам придёт мысль, что "со мной всё не так уж и плохо". Стараюсь больше заниматься спортом, чтобы тестировать своё состояние
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