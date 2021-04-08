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Стали известны подробности о переезде Андрея Губина за границу

Сейчас некогда популярный певец живёт в одном из живописных городов Египта, где снимает дом на берегу моря.

8 апреля 2021, 11:51

Фото © Instagram / gubin_andrey__

Известный 46-летний артист Андрей Губин некоторое время назад уехал из страны в Египет на отдых, а теперь выяснилось, что обратно певец и не думает возвращаться. Он планирует отпраздновать на курорте свой день рождения и поправить пошатнувшееся здоровье. По словам источников, близких к певцу, для жилья звезда выбрала тихий и спокойный египетский город, пишет "Стархит".

Фото © Instagram / gubin_andrey__

Фото © Instagram / gubin_andrey__

Андрей арендует там большой красивый дом. Целыми днями тренируется, гуляет, ну и занимается творчеством, конечно. В качестве места дислокации выбрал город Дахаб на берегу Акабского залива. Очень европейское место, популярное у любителей сёрфинга

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Андрей Губин уже признавался как-то, что мечтает уехать в жаркую страну, ведь солнце улучшает цвет лица и способствует хорошему самочувствию. Проблемы со здоровьем у него начались ещё с середины 2000-х, поэтому артисту пришлось покинуть сцену на пике своей популярности. Прозопалгия, из-за которой Андрей испытывал постоянные боли, сейчас ослабила хватку, поэтому артист смеётся над фанатами, которые спешат его похоронить.

Фото © Instagram / gubin_andrey__

Фото © Instagram / gubin_andrey__

Чувствую себя лучше, чем выгляжу, за неделю проезжаю на велосипеде 100 километров. Когда будете делать столько же, вам придёт мысль, что "со мной всё не так уж и плохо". Стараюсь больше заниматься спортом, чтобы тестировать своё состояние

Андрей Губин

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Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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