Стали известны подробности о переезде Андрея Губина за границу

Чувствую себя лучше, чем выгляжу, за неделю проезжаю на велосипеде 100 километров. Когда будете делать столько же, вам придёт мысль, что "со мной всё не так уж и плохо". Стараюсь больше заниматься спортом, чтобы тестировать своё состояние

Андрей Губин