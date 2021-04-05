"Сделал бы ей инъекцию в мозг": Брат Екатерины Варнавы прошёлся по новой внешности юмористки
Мужчина не одобряет и поведение сестры, считая, что та отдалилась от семьи.
36-летняя звезда Comedy Woman Екатерина Варнава всегда скрывала подробности личной жизни. Поэтому, когда её брат Алексей пришёл на шоу "Звёзды сошлись", телеведущие засыпали его вопросами. Больше всего их интересовало, как относится 46-летний брат к новой внешности юмористки, которая перекрасилась в блондинку, изменила цвет глаз и постоянно худеет, отказываясь от мяса и рыбы.
Мне кажется, надо было естественной оставаться. Я думал сначала, что это линзы, а потом сказали, что сейчас есть такие передовые технологии. Если бы она меня слушала, я бы ей сделал инъекцию в мозг, чтобы она такими вещами не занималась
Алексей не на шутку волнуется за здоровье сестры, ведь в прошлом они уже потеряли отца и старшего из троих детей — брата Игоря. Мужчину подвела влюблённость и желание похудеть для своей зазнобы. Он принимал таблетки, которые, по мнению Алексея, не только избавили его от лишних килограммов, но и повредили важные органы. Причиной гибели Игоря стал оторвавшийся тромб.
Но не только стремление Екатерины к идеальному весу волнует Алексея. По его словам, сестра отдалилась от семьи и редко приезжает. Сам с ней он не общается — слишком не совпадают взгляды на жизнь и интересы. Екатерина стремится к популярности, пока брат пытается заработать на жизнь. Все новости о сестре Алексей узнаёт от мамы, с которой юмористка периодически созванивается.
Не получается у нас взаимоотношений. Ей некогда, я постоянно в разъездах. Я всю информацию от мамани получаю или друзей. Она что-то совсем стала редко появляться у мамани, я стараюсь раз в неделю. Раньше отец всех объединял, а потом сначала брат, потом отец ушли
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