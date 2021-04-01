В Питере мастер эротического массажа устроила скандал на дороге, пиная машины и оскорбляя окружающих

Странный конфликт произошёл недавно в одном из дворов Санкт-Петербурга. 30-летняя массажистка Ольга Шевченко (более известная как Моника) внезапно взорвалась на просьбу других автовладельцев подвинуть машину и дать проехать. Она пнула зеркало одного из авто и принялась осыпать оскорблениями всех присутствующих, игнорируя проходящих детей и заявляя, что она никому ничего не должна, пишет телеграм-канал "Бушующий мир".

Видео © Telegram / Бушующий мир

Я не должна вас объезжать! Срать ты будешь в своём ауле, мразь! Чурка! Слышь ты, тварь! Приведи себя в порядок — грязная вон какая! Ольга Шевченко

Фото © Telegram / Бушующий мир

Всё это время за кадром девушка, которая снимала неадекватное поведение массажистки, и другие водители пытались решить конфликт миром, но Ольгу было не остановить. Видимо, так сказался стресс, накопившийся за время работы в массажном салоне. Судя по анкете женщины, её эротический массаж пользуется большой популярностью, а один сеанс может обойтись от 4200 рублей.

Фото © Telegram / Бушующий мир

Такое самомнение, продемонстрированное в ролике, может легко объясниться профессионализмом Ольги, ведь спектр её услуг поражает разносторонностью. Клиент может получить классический, эротический, аквагелевый или урологический массаж, насладиться стриптизом или принять участие в ролевых играх с доминированием и фут-фетишем. Правда, судя по информации на сайте, сейчас женщина находится в отпуске до 30 апреля.

Авторы