"Создают ложные иллюзии": В Госдуме оценили сообщения об отправке военных кораблей США в Чёрное море

Возможная отправка США своих военных кораблей в Чёрное море "в знак поддержки Украины" лишь ухудшила бы ситуацию в Донбассе. Об этом заявила член Комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

"Это будет сигнал не России, а украинским национал-радикалам. Сигнал, создающий ложные иллюзии у этой публики", — приводит её слова РИА "Новости".

Панина заметила, что американские военные часто с большой тревогой и весьма нервно ожидают "неизбежного в таких случаях появления российских коллег". Она напомнила о панической реакции экипажа американского эсминца "Дональд Кук" на приближение российского Су-24 в апреле 2014 года.

"Наверное, для самих американцев было бы лучше не создавать почвы для повторения таких ситуаций", — отметила депутат.

А первый замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин уточнил, что возможные планы американских ВМС не станут поводом для паники, так как за последние годы "США не вылезают из Чёрного моря, пытаясь превратить его в американское озеро".

Однако шансов на это, заметил депутат, у них нет — хотя бы исходя из Конвенции Монтрё, согласно которой для кораблей США есть ограничения по общему тоннажу и срокам нахождения в Черноморье. Так, Штаты должны за две недели до предполагаемого входа кораблей в Чёрное море предупредить об этом Турцию.

При этом ранее в Пентагоне не подтвердили, что рассматривают возможность отправки своих военных кораблей в Чёрное море на фоне эскалации напряжённости в Донбассе.

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