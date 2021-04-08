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"Особое послание" России: СМИ узнали о намерении США отправить военные корабли в Чёрное море

Конвенция Монтрё накладывает ограничения на такие визиты: и на количество кораблей, и на время их нахождения в акватории. Штаты пока не предупреждали Турцию о своих планах.

8 апреля 2021, 18:59
<p>Фото © Getty Images / Volkan Furuncu / Anadolu Agency</p>

Фото © Getty Images / Volkan Furuncu / Anadolu Agency

Власти Соединённых Штатов изучают возможность отправить военные корабли в Чёрное море для демонстрации поддержки Украины. Это должно стать "особым посланием" России на фоне напряженной ситуации в Донбассе. Об этом сообщает CNN.

Собеседник американского телеканала отметил, что Белый дом не рассматривает наращивание военных сил России у границы Украины как подготовку к наступательной операции, однако США якобы "будут готовы к ответным действиям", если ситуация изменится.

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Согласно конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, США должны за две недели до предполагаемого входа кораблей в Чёрное море предупредить об этом Турцию. У CNN нет информации, поступало ли такое уведомление от Штатов.

Напомним, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок.

Ранее о том, что на востоке Украины возможна широкомасштабная война, заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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