"Особое послание" России: СМИ узнали о намерении США отправить военные корабли в Чёрное море

Власти Соединённых Штатов изучают возможность отправить военные корабли в Чёрное море для демонстрации поддержки Украины. Это должно стать "особым посланием" России на фоне напряженной ситуации в Донбассе. Об этом сообщает CNN.

Собеседник американского телеканала отметил, что Белый дом не рассматривает наращивание военных сил России у границы Украины как подготовку к наступательной операции, однако США якобы "будут готовы к ответным действиям", если ситуация изменится.

Согласно конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, США должны за две недели до предполагаемого входа кораблей в Чёрное море предупредить об этом Турцию. У CNN нет информации, поступало ли такое уведомление от Штатов.

Ранее о том, что на востоке Украины возможна широкомасштабная война, заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

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