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Меркель призвала Путина отказаться от стягивания российских войск к границе с Украиной

Разговор между лидером России и канцлером Германии состоялся 8 апреля.

8 апреля 2021, 18:38
<p>Ангела Меркель. Фото © ТАСС / DPA</p>

Ангела Меркель. Фото © ТАСС / DPA

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала президента России Владимира Путина отказаться от усиления группировки российских войск на границе с Украиной. Об этом сообщили в Правительстве Германии.

"Предметом разговора было, помимо прочего, усиленное российское военное присутствие в районе восточной Украины. Федеральный канцлер потребовала свернуть это военное усиление, чтобы достигнуть деэскалации ситуации", — сказано в сообщении.

"Заинтересованы в урегулировании": Политолог назвал переговоры Путина и Меркель сигналом для Украины

"Заинтересованы в урегулировании": Политолог назвал переговоры Путина и Меркель сигналом для Украины

Ранее сообщалось, что во время разговора Путина с Меркель стороны помимо ситуации в Донбассе также обсудили Сирию, Ливию, Балканы, дело Алексея Навального, работу иностранных СМИ и неправительственных организаций.

Напомним, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. А о широкомасштабной войне на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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