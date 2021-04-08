Меркель призвала Путина отказаться от стягивания российских войск к границе с Украиной

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала президента России Владимира Путина отказаться от усиления группировки российских войск на границе с Украиной. Об этом сообщили в Правительстве Германии.

"Предметом разговора было, помимо прочего, усиленное российское военное присутствие в районе восточной Украины. Федеральный канцлер потребовала свернуть это военное усиление, чтобы достигнуть деэскалации ситуации", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время разговора Путина с Меркель стороны помимо ситуации в Донбассе также обсудили Сирию, Ливию, Балканы, дело Алексея Навального, работу иностранных СМИ и неправительственных организаций.

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