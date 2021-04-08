Меркель призвала Путина отказаться от стягивания российских войск к границе с Украиной
Разговор между лидером России и канцлером Германии состоялся 8 апреля.
Ангела Меркель. Фото © ТАСС / DPA
Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала президента России Владимира Путина отказаться от усиления группировки российских войск на границе с Украиной. Об этом сообщили в Правительстве Германии.
"Предметом разговора было, помимо прочего, усиленное российское военное присутствие в районе восточной Украины. Федеральный канцлер потребовала свернуть это военное усиление, чтобы достигнуть деэскалации ситуации", — сказано в сообщении.
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Ранее сообщалось, что во время разговора Путина с Меркель стороны помимо ситуации в Донбассе также обсудили Сирию, Ливию, Балканы, дело Алексея Навального, работу иностранных СМИ и неправительственных организаций.
Напомним, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. А о широкомасштабной войне на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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