Общественники предложили ужесточить меры наказания для лихачей на дорогах

Председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков обратился в Госдуму с предложением по ужесточению мер наказания для тех, кто грубо и систематически нарушает правила дорожного движения. Поводом для такой инициативы послужило недавнее резонансное ДТП в центре Москвы с блогером Эдвардом Билом.

Цветков предлагает внести поправки в статью 12.9 Кодекса об административных правонарушениях РФ, позволяющие подвергать нарушителей, которые в течение года трижды превысили разрешённую скорость на 60 километров в час и более, административному аресту на срок до 15 суток.

"Анализ ситуации, складывающейся в сфере безопасности дорожного движения и в частности смертности на дорогах, свидетельствует, что значительное число ДТП, в том числе с человеческими жертвами, происходит по вине водителей автотранспортных средств, регулярно грубо нарушающих ПДД и в частности скоростной режим, то есть допускающих превышение разрешённой скорости движения на 60 километров в час и более. При этом штрафы, даже очень суровые, не способны остановить злостных нарушителей скоростного режима на дорогах", — отметил общественник.

Он также подчеркнул, что необходимо учитывать тот факт, что российское законодательство далеко не самое жёсткое по отношению к таким нарушителям, а максимальное наказание — штраф в размере 5000 рублей или лишение водительских прав на год, что совсем не является сдерживающим фактором.

Кроме того, Цветков предлагает ввести практику для лихачей, в рамках которой об их нарушениях будут информировать по месту работы или учёбы, а также сообщать данные в бюро кредитных историй, лицензионно-разрешительную систему Росгвардии и участковому уполномоченному полиции по месту постоянного проживания — для проведения профилактических мероприятий. Ещё одной действенной профилактической мерой, по мнению общественника, является маркировка (наклейка установленного образца) автомобилей знаками "Внимание! Опасный водитель!". Они должны будут в обязательном порядке размещаться на лобовом и заднем стёклах машины. А при их отсутствии необходимо разрешить изъятие прав и эвакуацию автомобиля.

"Надо в прямом смысле слова клеймить автомобили отморозков. Контролировать это можно и с помощью камер на дорогах", — подчеркнул Цветков.

Он отметил, что представленные инициативы проработаны экспертами по многочисленным просьбам и предложениям граждан, пострадавших в ДТП, и родственников погибших в авариях.

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