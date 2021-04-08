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В Мексике кандидат в депутаты агитировал избирателей голосовать за него прямо из гроба — видео

Он разрешил похоронить себя уже по-настоящему, если избиратели отдадут ему свои голоса, а он не сдержит обещаний.

8 апреля 2021, 18:12

В Мексике кандидат в депутаты агитировал избирателей голосовать за него прямо из гроба. Видео © Соцсети

Мексиканский кандидат в депутаты Карлос Майорга устроил весьма необычную избирательную кампанию. Политик решил организовать похороны города Хуарес, где лично сыграл роль малой родины и лёг в гроб. Мероприятие, как и положено, проходило с печальной музыкой, цветами и скорбящими.

Как сообщает газета Mexico News Daily, таким образом Майорга хотел показать избирателям, что властям плевать как на "мёртвый город", так и на развитие региона. Однако кандидат подчеркнул, что, если избиратели проголосуют за него, всё изменится.

"Я Карлос Майорга, и я один из полутора миллионов жителей Сьюдад-Хуареса, штат Чиуауа, Мексика, кто умер из-за безразличия политиков", — гордо заявил мексиканец.

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Отмечается, что в конце мероприятия мужчина вылез из гроба и пообещал избирателям воскресить город. Более того, он разрешил похоронить себя заживо, если не исполнит предвыборных обещаний.

Ранее Лайф сообщал, что в Таиланде открылось жуткое кафе, посетители которого смогут отдохнуть в гробах. Заведение под названием "Осознание смерти" в Бангкоке предлагает своим клиентам поразмышлять о конце своих дней.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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