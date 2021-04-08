В Мексике кандидат в депутаты агитировал избирателей голосовать за него прямо из гроба — видео
Он разрешил похоронить себя уже по-настоящему, если избиратели отдадут ему свои голоса, а он не сдержит обещаний.
В Мексике кандидат в депутаты агитировал избирателей голосовать за него прямо из гроба. Видео © Соцсети
Мексиканский кандидат в депутаты Карлос Майорга устроил весьма необычную избирательную кампанию. Политик решил организовать похороны города Хуарес, где лично сыграл роль малой родины и лёг в гроб. Мероприятие, как и положено, проходило с печальной музыкой, цветами и скорбящими.
Как сообщает газета Mexico News Daily, таким образом Майорга хотел показать избирателям, что властям плевать как на "мёртвый город", так и на развитие региона. Однако кандидат подчеркнул, что, если избиратели проголосуют за него, всё изменится.
"Я Карлос Майорга, и я один из полутора миллионов жителей Сьюдад-Хуареса, штат Чиуауа, Мексика, кто умер из-за безразличия политиков", — гордо заявил мексиканец.
Отмечается, что в конце мероприятия мужчина вылез из гроба и пообещал избирателям воскресить город. Более того, он разрешил похоронить себя заживо, если не исполнит предвыборных обещаний.
Ранее Лайф сообщал, что в Таиланде открылось жуткое кафе, посетители которого смогут отдохнуть в гробах. Заведение под названием "Осознание смерти" в Бангкоке предлагает своим клиентам поразмышлять о конце своих дней.
Лента новостей
Выбор редакции
В Мексике из-за серии взрывов на нефтяном заводе пострадало семь человек — видео
Около ста активистов из "Молодёжки ОНФ" примут участие в праймериз "Единой России"
Писательница Алексиевич рассказала, что пишет книгу о событиях в Белоруссии
СКА одержал первую победу над ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина
Никас Сафронов — о жалобе Эрмитажу на обнажённые скульптуры: Надо отличать порнографию от искусства
Комментариев: 0