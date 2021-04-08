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Категорий: 18

Директор Эрмитажа заявил, что вспомнил о жалобе на обнажённые скульптуры в качестве шутки

Само существование такого общественного резонанса Михаил Пиотровский связал с проблемами со здоровьем у публики.

8 апреля 2021, 17:47
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что на прошедшей пресс-конференции он упомянул про жалобу посетителя на обнажённые статуи в музее в качестве шутки. В свою очередь, он не ожидал, что эта тема вообще поднимет такой переполох.

"То, что это всех так возбудило, — это симптом. Как это письмо, так и реакция — симптом того, что всё не очень в порядке у нас со здоровьем общества", — приводит ТАСС его слова.

Искусство 18+: семь обнажённых скульптур Эрмитажа, которые могут увидеть дети

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Директор Эрмитажа огорчён, что после его пресс-конференции о постковидном развитии музея публику так взбудоражил обыкновенный и традиционный вопрос об обнажённых фигурах и скульптурах. Пиотровский добавил, что музей — это особенное место, где "можно делать то, чего нельзя на улице".

Напомним, ранее Пиотровский сообщил, что музей получил официальную жалобу о плохом влиянии выставленных там обнажённых скульптур на юных посетителей. Лайф узнал у психолога, действительно ли имеют место быть негативные последствия в данном случае. Эксперт отметила, что такие произведения могут вызвать у ребёнка вопросы, которые ему необходимо разъяснить.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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