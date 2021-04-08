Директор Эрмитажа заявил, что вспомнил о жалобе на обнажённые скульптуры в качестве шутки

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что на прошедшей пресс-конференции он упомянул про жалобу посетителя на обнажённые статуи в музее в качестве шутки. В свою очередь, он не ожидал, что эта тема вообще поднимет такой переполох.

"То, что это всех так возбудило, — это симптом. Как это письмо, так и реакция — симптом того, что всё не очень в порядке у нас со здоровьем общества", — приводит ТАСС его слова.

Директор Эрмитажа огорчён, что после его пресс-конференции о постковидном развитии музея публику так взбудоражил обыкновенный и традиционный вопрос об обнажённых фигурах и скульптурах. Пиотровский добавил, что музей — это особенное место, где "можно делать то, чего нельзя на улице".

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