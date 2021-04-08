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Категорий: 18

Шестиклассник из Москвы украл у родителей три миллиона рублей и уехал с друзьями в Екатеринбург

Там подростки планировали имитировать похищение, чтобы родители регулярно присылали деньги. Однако первого транша они так и не дождалась — к ним в гости нагрянули полицейские.

8 апреля 2021, 17:18
<p>Фото © ТАСС / Алексей Павлишак</p>

Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

В Москве 13-летний школьник решил разбогатеть в короткий срок, обманув родителей. Мальчик выкрал у отца три миллиона рублей, а также прихватил новенький айфон. Как оказалось, "гениальную" идею подростку подкинули старшие товарищи.

Как сообщает МК, инцидент произошёл 7 апреля на юго-западе Москвы. Утром мама, как обычно, отвезла сына в школу и даже не догадывалась, что у парнишки в голове мысли вообще не про учёбу, ведь накануне он обчистил папину заначку. Кроме того, подросток перевёл с планшета отца себе на карточку сто тысяч рублей.

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Кражу денег отец мальчика обнаружил в этот же день. Он стал звонить сыну, но тот уже был вне зоны доступа. Отмечается, что в это время подросток вместе с друзьями направлялся в Екатеринбург. Там подростки планировали имитировать похищение, чтобы родители шестиклассника регулярно присылали деньги.

Однако первого транша ребята так и не дождалась — к ним в гости нагрянули полицейские. Компанию задержали, а деньги отобрали (их они ещё не успели потратить).

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Однако в деле фигурирует и репетитор подростка. По предварительным данным, он руководил операцией и раздавал криминальные идеи.

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Ранее Лайф писал, что кадет из Москвы поругался с отцом из-за электронных сигарет и уехал автостопом в Новороссийск. Юноша хорошо подготовился к длительной поездке. Он забрал 15 тысяч рублей из родительской заначки и купил билет на поезд.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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