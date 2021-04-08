Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Актриса из сериала "Мухтар" Белла Шпинер умерла от рака в 45 лет

Талантливая исполнительница была звездой минского театра "Дзе-Я?" и вокалисткой группы "Дилижанс-jazz".

8 апреля 2021, 17:02
<p>Фото ©<a href="https://www.velvet.by/blog/serge-telenchenko/2010-12-02/kulturnaya-zhizn-zdes-taki-est-dilizhans-jazz-28112010" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> velvet.by </a></p>

Фото © velvet.by

Белорусская актриса кино и театра Белла Шпинер скончалась в Минске на 46-м году жизни. Об утрате сообщил в Facebook театральный критик Дмитрий Ермолович-Дащинский. Причиной смерти стала онкология.

Белла Шпинер работала в минском ТЮЗе, Республиканском театре белорусской драматургии и театре "Дзе-Я?" Российскому зрителю известна по ролям в телесериалах "Мухтар. Новый след", "Вольф Мессинг: видевший сквозь время" и "Журов-2". Была вокалисткой группы "Дилижанс-jazz".

В Москве найдено тело актрисы из фильма "Двое в пути" Нины Зоткиной, две недели пролежавшее в квартире

В Москве найдено тело актрисы из фильма "Двое в пути" Нины Зоткиной, две недели пролежавшее в квартире

Ранее на 56-м году жизни скончалась Ольга Пашкова — народная артистка России, актриса Государственного академического Малого театра. Причины смерти не сообщаются. А вот художница Виктория Ковальчук умерла от коронавируса. Она проиллюстрировала около 200 книг разных жанров и была лауреатом нескольких премий.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Отмена роуминга между Россией и Белоруссией перенеслась на 1 января 2022 года

сегодня в 09:26

Кристина Асмус сдала звёздных коллег, у которых нет актёрского образования

сегодня в 16:55

Директор Эрмитажа заявил, что вспомнил о жалобе на обнажённые скульптуры в качестве шутки

сегодня в 17:47

Пролетела на крыше несколько метров: в Омске пожарная машина столкнулась с легковушкой — видео

сегодня в 17:53

Черногория продлила период безвизового въезда для россиийских туристов

сегодня в 17:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1