Актриса из сериала "Мухтар" Белла Шпинер умерла от рака в 45 лет
Талантливая исполнительница была звездой минского театра "Дзе-Я?" и вокалисткой группы "Дилижанс-jazz".
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Белорусская актриса кино и театра Белла Шпинер скончалась в Минске на 46-м году жизни. Об утрате сообщил в Facebook театральный критик Дмитрий Ермолович-Дащинский. Причиной смерти стала онкология.
Белла Шпинер работала в минском ТЮЗе, Республиканском театре белорусской драматургии и театре "Дзе-Я?" Российскому зрителю известна по ролям в телесериалах "Мухтар. Новый след", "Вольф Мессинг: видевший сквозь время" и "Журов-2". Была вокалисткой группы "Дилижанс-jazz".
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Ранее на 56-м году жизни скончалась Ольга Пашкова — народная артистка России, актриса Государственного академического Малого театра. Причины смерти не сообщаются. А вот художница Виктория Ковальчук умерла от коронавируса. Она проиллюстрировала около 200 книг разных жанров и была лауреатом нескольких премий.
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