Получил подарки от подписчиков и любимое лакомство: кемеровский енот Тёма отметил пятилетний юбилей — видео
Пушистый питомец любит шкодничать, а также обожает перепелиные яйца, однако часто есть ему их нельзя.
Фото © Instagram / raccoon.tema
Самый популярный енот России отметил пятилетний юбилей. Видео © LIFE
Популярный енот России — кемеровский Тёма — отпраздновал пятилетний юбилей. Однако этот праздник не отличался от предыдущих четырёх: хозяева порадовали животного угощением и подарками, в том числе от подписчиков. Так, например, семья Троскиных, которая содержат Тёму, преподнесла ему гамак, а одна из поклонниц пушистого питомца создала поделку с фотографиями животного.
На инстаграм Тёмы подписано более 300 тысяч человек. Изначально Троскины купили его для контактного зоопарка, однако так полюбили, что решили оставить в семье.
"Енот для нас — это наш ребёнок. Он любит залазить под ноги, особенно мужу, когда мы смотрим кино, любит, когда его чешут, и даже ухаживает за тобой, делая вид, что выискивает блошек", — рассказала хозяйка Елена.
Рацион животного состоит из овощей, фруктов и морепродуктов, однако иногда ему позволены перепелиные яйца, по которым он сходит с ума, но нечасто, так как продукт достаточно жирный. В день рождения Тёма получил своё любимое лакомство. Также у енота в доме есть своя комната, где он может в полную силу показывать свой шкодливый характер.
"Надо что-то разрушить, любую дырку в полу или в стене определённо нужно отковырять, любое, что рвётся, нужно порвать, потому что ему всё интересно", — объяснил Олег.
Ежегодно Тёма на день рождения получает подарки, а недавно даже стал амбассадором анимационного мюзикла.
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